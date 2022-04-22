iPhone SE 3銷量不似預期？　4個原因令最便宜5G iPhone滑鐵盧

iPhone SE 3發布之前「口碑」有多好，發布之後銷量就有多差。這台「最便宜5G iPhone 」被預估的銷量一度達到2500萬-3000萬台，然而發布不到一個月，供應鏈上就傳出消息，iPhone SE 3被蘋果砍單20%。



儘管供應鏈消息真假難辨，但市場銷量不會撒謊。在中國的京東平台，iPhone SE 3銷量最好的店鋪只有1000+評價，大部分店鋪銷量普遍沒有過百。相比較，iPhone 13 mini有超過200萬的評價數量。

不僅在中國，北美市場的一項調研中，56%的運營商發現iPhone SE 3的需求「比之前的iPhone SE更弱」。甚至，「沒有多少人知道」iPhone SE 3已經發布。

那麼問題來了，市場為何會對iPhone SE 3做出錯誤預估？而這款僅在發布前「火」的iPhone又為什麼沒有贏得消費者追捧呢？

iPhone SE 3竟然銷量滑鐵盧？這4個錯誤預估，可能便是不受消費者追捧原因。

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01 iPhone SE 2的煙霧彈

2019年，蘋果遭遇iPhone XR/XS系列銷量「滑鐵盧」，蘋果CEO庫克發表公開信直面「iPhone定價過高」問題。當年下半年，蘋果開始重新調整手機產品線，發布了價格分佈更合理的iPhone 11系列。為了刺激銷量回升，第二年4月，蘋果又推出了起售價3399元的iPhone SE第二代。

在三千元的價位上，iPhone SE 2表現強勁。發布後的二季度，iPhone SE成為支撐蘋果當季銷量的關鍵因素。根據Canalys的報告，蘋果是2020年二季度唯一逆勢增長的頭部廠商，全球出貨4510萬台iPhone，同比大增25%，其中iPhone SE佔蘋果全球銷量的28%左右。

2020年全年，iPhone SE 2成為全球賣得最好的手機之一，出貨量約2420萬部，在全球排行榜上僅次於第一名的iPhone 11（約6480萬部）。

有了這樣的成績，不論是蘋果還是分析師，都無法不高估iPhone SE 3的數據。特別是5G功能下放之後，第三代的銷量沒有理由比第二代更低，至少看起來是這樣的。

02 5G不是一把萬能鑰匙

2021年4月，iPhone 12發布7個月後銷量突破1億，創造了與iPhone 6相同的最高記錄。這一數字代表著，5G功能和iPhone 6的大屏幕一樣，給了用戶充足的換機理由，蘋果由此進入了又一輪超級量產週期。

5G帶動的換機趨勢一直持續到iPhone 13系列，在iPhone 13發布後的三個月，iPhone出貨量再次攀高，蘋果一舉重回出貨量全球第一的位置。

5G不僅成功帶動了iPhone老用戶升級，也帶動了那些用機兩年左右的準新用戶。 2021年，北美消費者通過蘋果以舊換新計劃升級iPhone，交出了價值30億美元的舊手機，僅iPhone 13發布後的第四季，就產生了11億美元。

以舊換新交易量最大的設備前兩名是iPhone XR和iPhone 11，兩個系列均發佈於三年以內，其中iPhone XR連續四季度居榜首，佔總交易量的33%。

5G成功掀起了iPhone換機潮，那5G版本的iPhone SE能不能為這股換機潮推波助瀾呢？赤裸裸的現實告訴所有人：5G不是一把萬能鑰匙。

03 小屏手機「沒有」5G體驗

不管產品看起來有多完美，一切都要回歸用戶和使用場景。 iPhone SE 3的軟肋在於那塊4.7英寸的LCD屏和小尺寸手機天生的續航劣勢，這兩個特點可能會因為5G功能而進一步減分。

在各大網站上，即便測評博主們窮盡了詞彙量來形容小屏手機單手操作的舒適手感，但提到續航和看視頻等具體場景，大家都默契得含蓄了起來。

5G提升的網速體驗是以壓榨電池續航為前提的，即使在iPhone 12上，那塊接近3000mAh的電池在手機開啟5G後也會發生續航時間銳減。 iPhone SE 3那塊2018mAh的電池很難帶來驚喜。

另一方面，用戶能明顯感知到5G的場景，可能就是在4G信號不好的地方刷視頻，比如在地鐵裡看高規格的視頻影像。然而，在一塊4.7英寸的LCD屏上，任何高規格視頻都可能被「降維」，就連刷抖音也會顯得局促。

今天手機尺寸普遍是6.1和6.7兩個尺寸，最大已經到了7英寸，在用戶高呼2K、高刷、續航的當下，iPhone SE 3就像一台支持5G功能的諾基亞。

04 iPhone SE有老用戶嗎？

既然iPhone SE 2在2020年的出貨量就達到了2420萬部，那麼這些老用戶為什麼不換到新一代呢？

2020年iPhone 12 mini的銷量為1450萬部，以此粗略猜測，整個小屏iPhone用戶的存量不到4000萬，其中以對價格更為敏感的用戶為主。

如今iPhone的換機週期已經達到三年，大部分小屏iPhone用戶還處在「再戰一年」的心理狀態。此外，iPhone SE最受歡迎的地區在日本，日本運營商在2021年推出了1日元的iPhone SE 2合約機，大部分日本iPhone SE用戶處在2-3年的合約期之內。

小屏iPhone市場飽和，iPhone 13 mini的銷量似乎可以作證，據說蘋果已經停止了mini機型的更新。

從市場分析的角度來看，iPhone SE 3幾乎是一個完美答案，「最便宜的5G iPhone」聽起來也讓人摩拳擦掌。然而，僅僅兩年的時間，SE系列面對的市場和用戶已經截然不同。

在6英寸大屏手機普及的今天，用戶對手機有了不同的依賴和想像。今天，用戶換回一台4.7英寸手機所要處理的使用成本，遠遠高於兩年前。畢竟，iPhone SE 2時期，蘋果的存量用戶還停留在以iPhone 6系列為代表的「5.5英寸大屏」時期，現在「5.5英寸」只能叫mini。

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