iPhone 13 Pro Max / Samsung S22 Ultra攝影比拼　呢款略勝一籌

前幾天有個朋友問我，現在手機拍照最強的是哪款手機，這裏咱們就不討論Leika 1、Xperia這類國外發布的影像旗艦，目前國內用戶能買到最高端的旗艦也就是今年的Samsung Galaxy S22 Ultra、iPhone 13 Pro Max這兩款，售價最高超過萬元。



根據DXOMark的評分，iPhone 13 Pro Max以137的成績排名第5，Samsung S22 Ultra 131分排名第15。當然，光看數據還是太過淺顯，筆者直接手持兩機去景山拍了幾組照片做簡單對比，大家來評評哪台手機的成片更好看。

先看第一張逆光主攝樣張：

相信各位一眼就能看得出來，iPhone 13 Pro Max的主攝過曝了，而且十分明顯，天空基本上一片純白，而Samsung Galaxy S22 Ultra還原出來的效果比較真實，在強勁的陽光照射下仍能看出色彩。

由於不同的後處理算法，我們明顯能看到Samsung Galaxy S22 Ultra出片的白平衡、色彩都比較「生動自然」，iPhone 13 Pro Max拍出的照片則保持了一貫的「直男作風」，看起來確實不那麼愉悦，不過鑑於當時陰沉的天氣說不定後者還更加還原。

這張樣張同理，Samsung Galaxy S22 Ultra的色彩更鮮豔，在所有條件下都能提供良好的目標曝光，並具有相當廣的動態範圍。

接下來讓我們看看長焦樣張如何：

在長焦的極限距離上，Samsung Galaxy S22 Ultra的100倍超空間對焦直接碾壓了iPhone 13 Pro Max的15X數字對焦。在這種極遠的拍攝中手機算法起到了很大的作用，雖然S22 Ultra的「萬春亭」字體清晰可見，不過藍色的牌匾也被算成了黃色。

我爬上景山，同時用15X變焦拍攝遠處的高樓，結果如下：

兩個手機的畫幅還是有比較大的區別的，就以畫面右下角的樓房對比，iPhone 13 Pro Max拍出的樓房基本一片灰白，Samsung Galaxy S22 Ultra比較寫實。在開啟後者的100X變焦後，甚至能看清遠處FFC大樓的標牌。

我們再來看看廣角鏡頭的表現如何，S22 Ultra配備的1200萬像素1/2.55英寸傳感器，iPhone 13 Pro Max則是1200 萬像素傳感器，f/1.8鏡頭：

當使用超廣角攝像頭拍攝時，兩款手機對畫面主題、背景曝光在大多數情況下是準確的。白平衡總體也是準確的，畸變程度不分上下。

相對來說，Samsung Galaxy S22 Ultra的色彩更鮮豔，細節與iPhone 13 Pro Max不分上下。

最後我們再來看看兩款手機的主攝在夜景下的表現如何。

+ 1

iPhone 13 Pro Max的夜間成像動態範圍較為有限，導致高光位剪切和背景曝光不足，Samsung Galaxy S22 Ultra紋理/噪點的平衡更好，白平衡比iPhone 13 Pro Max更中性，噪點也更少。

總結

總的來說，iPhone 13 Pro Max與Samsung Galaxy S22 Ultra的拍照表現其實差別不大，Samsung Galaxy S22在長焦、暗光處的表現要略勝iPhone 13 Pro Max一籌，但兩款旗艦相比其它手機影像水平還是要高上不少的，適合對手機攝影感興趣的用戶購買。

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