攝影｜五大技巧教你影靚靚風景相　揀啱前景搭配背景提升畫面層次

對於攝影初學者來說，最開始接觸的攝影類型可能就是風光攝影，也是最常見的攝影類型之一。風光攝影包含了城市風光和自然風光，我們常見的旅拍、日常的街頭拍攝，都可以算在風光攝影的範疇內。風光攝影看似很簡單，但是想要拍到出色的照片，還是有技巧的支撐才可以。今天我們就分享五個關於風光攝影的技巧，希望對於大家的提升和尋找拍攝靈感有幫助。



▼▼▼風光攝影很簡單，但牢記這五點技巧▼▼▼

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1）尋找有意思的色彩

攝影是光影的藝術，但同時也是色彩的藝術。除非你要表達的是極簡主義的風光作品，或者是要利用黑白來表達特殊的想法，那麼一張出色的風光作品中，肯定要有非常鮮明的色彩反差或者色彩的衝撞，這樣才能夠更加吸引讀者的目光。

比如春天百花開放的場景、秋天的紅葉、霧天中的鮮豔的房子等等，這些都擁有獨特的色彩並且能夠在畫面中給觀看者留下非常深刻的印象。我們在拍攝的時候，也要注意色彩的比例，讓畫面中最優衝擊力的色彩佔據更大的面積，凸顯畫面的視覺感受，這樣可以讓你的風光作品更加成功。

2）尋找合適的前景

在攝影範疇內，畫面的前景和背景是同樣重要的事情。很多攝影新手都非常注重背景的搭配，但往往會忽略前景的選擇。一個合適的前景，既可以讓畫面更好的突出主體，同時還可以帶來視角的引導，引導觀看者去尋找畫面中的主體，同時也期待了絕佳的搭配作用。

前景並不一定是一個簡單的物體，也可以是一群物體的合集。比如秋天垂下來的一枝黃葉或者紅葉、比如延綿不斷的山川、比如一條公路，只要你選擇的合適，和畫面搭配的舒服，這些事物都可以作為前景來使用。前景提升畫面的層次，但是記得千萬不要遮擋住畫面的主體，而且前景的造型不要看起來過於凌亂。

3）利用水面的倒影

有的時候，我們拍攝的環境會有水，比如湖、池塘，甚至是下雨之後的積水、水缸等等環境，我們要妥善的利用這些水面產生的倒影，往往這些倒影可以拍攝出非常精彩的大片。當然，我們在拍攝倒影的時候也有很多注意事項，首先要儘量把物體拍攝完整，或者是你有特殊的構思可以選取物體的一部分。

另外，即便是有倒影，那麼畫面也要有主題，或者說是需要一個合適的主體，否則會顯得畫面非常空泛。主體的選擇很廣泛，一個建築，一排建築，一朵花，一棵樹，一座山，一隻鳥等等，這些都可以，主要可以將畫面襯托的非常美麗即可。當然，倒影搭配星空、銀河、極光這種風光的主題可以更加出彩。

4）注意地平線不要歪

攝影的構圖有很多種，而且在拍攝風光的時候可以有很多自己的創意，但是有一點要注意，那就是在拍攝大部分風光照片的時候，尤其是自然風光照片，要注意地平線的水平。除非是你有特殊的表達手法，否則地平線如何是傾斜的，那麼整張照片都會非常奇怪。

最常見的風光構圖比如三分線構圖、九宮格構圖、中央構圖、黃金比例構圖等等，當然有時候遇到特殊的場景可以自己創造更好的、更有趣的構圖形式，但是原則就是不要讓地平線傾斜，這一點一定要切記，不要在地平線上發揮創意。

5）別忘了向上仰視

我們在拍攝風光攝影的時候，大部分人都喜歡進行平視、俯視的角度去拍攝，當然這樣是毫無問題的，但有的時候為了能夠拍攝出與眾不同的景色，我們也可以嘗試去考慮仰視的視角。

當然並不是所有地方都適合去拍攝仰視的視角，一般我們站在高達的物體下方，就可以進行仰視角度的拍攝，比如樓宇之中、樹林之中、亭子底下、建築內部等等。只要你所處的位置，仰視觀看的風景非常出色，那麼就可以進行仰視視角的拍攝。

風光攝影還有很多技巧可言，但是篇幅有限，這篇文章就介紹到這裏。我們接下來會推出更多的關於風光攝影技巧的文章，希望會對大家有所幫助。如果你還想看到關於什麼攝影類型的文章，或者關於相機、鏡頭的文章，請在留言中告訴我們，我們會為大家單獨推出文章。

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