三星Galaxy S22 Ultra全面評測　影像性能最可取　6項優點超預期

早前，三星召開了全球發布會，推出了三星S系列旗艦機型：三星Galaxy S22、三星Galaxy S22+和三星Galaxy S22 Ultra。



新機發布後熱度居高不下吸引了各界人士的關注，三星Galaxy S22 Ultra作為三星今年手機市場中的重磅產品，綜合素質究竟如何？筆者將通過全面評測為你逐一分析。

點擊圖片全面了解三星Galaxy S22 Ultra。

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01 外觀：邊框不割手，手感細膩潤滑

通常，大屏手機很難把手感做到極致。例如，iPhone 13 Pro Max在單手握持時掌心會被邊框割的非常疼，但初上手三星Galaxy S22 Ultra給我留下了非常深刻的印象，推翻了我對大屏手機在體驗上的認知。

三星Galaxy S22 Ultra的外觀設計十分獨特，在熄屏狀態下三星Galaxy S22 Ultra的外觀非常接近長方形，而不是現在手機中常見的圓角矩形。屏幕、邊框、背板均採用了弧形設計，保證了它在握持時的舒適性。

三星Galaxy S22 Ultra的機身邊框採用了兩邊微弧、上下平直的設計方案，頂部與底部一刀切似的橫截面為整機營造出了修長的視覺效果。三星Galaxy S22 Ultra不僅邊框設計出色，用料同樣很紮實，為了使邊框更加堅固耐摔不易劃傷，三星Galaxy S22 Ultra採用了超堅固的裝甲鋁材料，能夠有效減少跌落帶來的意外損壞。

來到機身背面，三星Galaxy S22 Ultra最出彩的設計莫過於平直的背板，與前代不同三星Galaxy S22 Ultra直接將鏡頭模組直接集成在後蓋上，避免了向上凸起，不僅提升了後蓋的整體性，機身配重比也十分平衡。此外，三星Galaxy S22 Ultra背板採用了磨砂噴塗，能隨著不同的光線變化帶來不同的視覺觀感。

我們本次評測的機型外觀顏色是霧松綠。除此之外，三星Galaxy S22 Ultra還擁有緋影紅、曜夜黑、羽夢白、霧松綠、薔薇紅、遠山灰、湖嶼藍，大幅提升了大家在機身顏色上的可選擇性。

02 屏幕：6.8英寸巨屏，全面屏時代優等生

每次談到三星屏腦海中最先浮現的兩個字就是「頂級」，三星Galaxy S22 Ultra作為S22系列中的頂配機型自然也不會讓大家失望。

三星Galaxy S22 Ultra正面採用了6.8英寸Vision Booster技術第二代動態AMOLED屏幕，支援120Hz高刷、3000000：1的對比度與1750尼特(nit)的最高亮度。最關鍵的是，它還應用了視覺增強器技術，根據亮度水平改變顯示屏的對比度和顏色，提升畫面色彩的豐富程度。

三星Galaxy S22 Ultra支援在WQHD+模式下開啟屏幕自適應刷新功能，屏幕可以根據我們的瀏覽喜好自動調整刷新率為1Hz至120Hz，以此獲得更流暢的動畫和滾動。而WQHD+模式與HD+、FHD+相比，畫面顯示更加細膩色彩更加豐富，屏幕分辨高達3088×1440，可以說三星Galaxy S22 Ultra不論是硬件還是軟件「調教」的都十分出色。

03 S Pen：全場景辦公助手，拔出既是生產力

此前，三星旗艦的產品不僅有S系列還有另一款——Note系列。了解三星手機的朋友都知道，三星Galaxy Note20作為Note系列的絕唱之作，是最後一款帶有S Pen手寫筆的手機。此後，三星雖然並沒有直接將S Pen取消，但也沒有任何一款手機擁有機內手寫筆容納倉。

三星Galaxy S22 Ultra在機身左下方側預留了S Pen插槽，輕輕一按S Pen便會彈出，解決了手寫筆不易攜帶、易丟等問題。在實際使用中，三星Galaxy S22 Ultra所採用的操作與此前三星Galaxy Note20系列幾乎一致，這無異於是給很多老用戶帶來了不少便利。

在實際使用中，我們可以通過S Pen的隔空操作功能實現諸多應用，例如翻動相冊、PPT翻頁、遙控拍照、遙控操作等。三星筆記APP作為S Pen的最佳拍檔，還可以實現語音標籤、PDF註釋、文件夾管理等進階功能。

我們還可以在會議中使用Samsung Dex功能，手機可以通過有線、無線的形式連接電腦，手機與S pen當做紙筆進行會議紀要，紀要內容便可通過電腦屏幕顯示出來，讓移動辦公體驗得到了深度的優化，使得便攜式筆記本電腦不再是商務人士進行移動辦公的唯一選擇。

04 性能：全新一代驍龍8，遊戲流暢溫度低

本次，三星Galaxy S22 Ultra採用了全新一代 驍龍8 移動平台，配備了LPDDR5+UFS 3.1的配置組合，硬件實力在主流手機市場中能排到前幾名，但究竟體驗如何還是要憑實力說話。接下來，我們將通過跑分、性能實測、溫控表現帶大家全面了解三星Galaxy S22 Ultra的綜合性能表現。

在基準測試中，三星Galaxy S22 Ultra的安兔兔跑分為994090分、3DMark得分為9301分，雖然硬件調教的較為保守但仍處於現有旗艦手機的第一梯隊，接下來讓我們一起看看實測表現。

本次，我們選擇了兩款熱門手游，分別是《王者榮耀》與《原神》，將三款遊戲的畫面設置全部設置成最高，以便更好的激發出這顆芯片的全部性能，分別遊戲進行30分鐘的性能測試，最後分析遊戲前後的溫度表現與幀率表現。

《王者榮耀》設置與幀率圖

在《王者榮耀》遊戲的表現中，三星Galaxy S22 Ultra依舊十分出色，在滿幀60Hz的遊戲中可以達到59.6幀的平均幀率，幀率表現十分出色，平穩的幀率曲線沒有出現多餘的波動，可以看出三星對這枚芯片的調教水平。在遊戲體驗上，得益於大屏的優勢，在整體的遊戲過程中十分過癮，畫面細節控制的非常不錯，大幅提升遊戲體驗。

《原神》設置與幀率圖

在《原神》遊戲中的表現中，三星Galaxy S22 Ultra依舊佔了較高的水平，在滿幀60幀的遊戲對局中取得了51.5的平均幀率，雖然在遊戲過程中也發生了掉幀的情況，但並未發生大幅度的降頻，充分展現了驍龍8移動平台+LPDDR5+UFS 3.1的實力，能看得出來三星Galaxy S22 Ultra針對遊戲做出了不錯的優化。

在熱量控制方面，三星Galaxy S22 Ultra採用了改進的冷卻解決方案，配備了全新的熱熔膠，配合真空腔均熱板散熱技術，能以3.5倍的效率傳遞熱量，將熱量快速擴散出去。

《原神》遊戲後溫度

通過對遊戲前後的溫度對比，我們可以看出三星Galaxy S22 Ultra的散熱表現還是十分不錯的，《王者榮耀》遊戲中增長了11.5℃，《原神》遊戲中也僅增長了16.2℃，其優秀的溫控表現與全新的溫控系統密不可分。

05 影像：後置一億四攝，大片隨手直出

三星Galaxy S22 Ultra搭載了一枚1200萬像素超廣角鏡頭、1.08億像素廣角鏡頭、2枚1000萬像素長焦鏡頭，分別支援3倍光學變焦與10倍光學變焦以及100倍超視覺空間變焦。硬件實力可謂十分強悍，接下來一起欣賞三星Galaxy S22 Ultra的影像拍攝表現。

三星Galaxy S22 Ultra的1.08億像素主攝在默認模式下使用像素9合1模式進行拍攝並輸出1200W像素的照片，在一億像素模式下輸出1.08億像素的照片。在一倍樣張中，天空顏色河水顏色被精準的還原了出來，天空色彩過渡自然，流雲也未被優化掉，視覺觀感非常不錯。

主攝樣張

在一億像素模式中，三星Galaxy S22 Ultra以拍攝細節豐富且高解析度的照片。例如以上這張一億像素的樣張中，我們通過放大便可以獲得清晰的局部細節。在高像素模式下，我們可以獲得輪廓細膩的角樓主體與色彩豐富的房檐子。

一億像素樣張

在長焦方面，三星Galaxy S22 Ultra也可以說是驚喜滿滿，兩枚1000萬像素的長焦鏡頭從畫質而言其成像效果並不弱於其他手機的旗艦主攝，而且其光學防抖性能尤其出色，不論是在3×還是10×的變焦模式下進行手持拍攝時其畫面相當平穩。

3×長焦樣張

10×長焦樣張

這套影像系統，不僅白天拍的好，在夜晚的暗光環境下也有著出色的表現。在夜景樣張中，不難看出三星Galaxy S22 Ultra的夜景模式對於高光的壓制十分優秀，拍攝含有燈光的場景時很少出現過曝的現象，並且對於現場光影層次和色彩的還原也十分到位。

夜景樣張

在人像方面，小姐姐臉部的妝容細節、如縷的髮絲、衣服上的花紋都清晰可見。另外，人像的膚色也得到了加強，氣色更顯紅潤白皙，同時五官也很突出，讓面容看起來更顯立體。

自拍樣張

三星Galaxy S22 Ultra強悍的一億主攝和潛望式鏡頭賦予了用戶強大的靜態圖像拍攝能力，結合三星Galaxy S22 Ultra高度便攜的機身為大家提供了廣闊的創作空間。

06 續航：大電池+快充，深度使用一天不在話下

三星Galaxy S22 Ultra搭載了一枚5000mAh大容量電池，配合45W有線快充設備與15W無線快充，同時滿足了大家對長續航、快速補能的需求。接下來，我將通過5小時重度續航測試與充電測試，帶大家了解三星Galaxy S22 Ultra的續航能力。

三星Galaxy S22 Ultra歷經了五小時的暴力測試後，還剩了42%的電量。其中，遊戲消耗的電量最多，消耗了22%的電量，基本滿足了大家重度使用一天的需求。

在充電測試中，三星Galaxy S22 Ultra得益於45W的有線快充方案，5分鐘就可以為手機補充13%的電量,57分鐘便可以將手機充滿，滿足了大家短時補能的需求。

筆者有話說：

從這次深度體驗中能夠發現，三星Galaxy S22 Ultra在硬件配置上可以說做到了2022年旗艦手機的「天花板」水準，不論是性能、影像、辦公還是其他方面，滿意的讓人無可挑剔。如果你缺少的是一台能夠同時滿足商務、生活的手機，那麼三星Galaxy S22 Ultra絕對是不二之選，它將為你開啟一扇「奇妙」的大門。

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