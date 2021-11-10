隨著手機影像功能的愈發強大，手機已經成為了時下外出、旅行最常用的拍著器材了。也許你會有疑問，為什麼有些手機拍攝的攝影作品構圖出色、色彩豐富，而自己拍攝的照片總是有著這樣和那樣的不足。似乎自己用的手機是一部「假」手機。



在我看來，用手機拍攝出漂亮滿意的照片並不難，只需要掌握一些小小的技巧即可提升自己手機拍照的水準，再加上諸如「Snapseed」這類攝影後期App，手機完全做到了「產出一條龍」，即使你沒有多高深的攝影技術，也可以拍攝出令人驚喜的照片。

那麼該如何拍攝好一張漂亮的手機照片呢？在我看來，重點有三：第一是構圖、第二是拍攝角度、第三是控制曝光，此外還需要合理的後期處理照片即可。

▼▼▼教你用手機拍出漂亮的照片▼▼▼

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1、遵循構圖法則很重要

攝影講究的是構圖，手機攝影也不例外。

攝影構圖遵循的法則是三等分法，攝影師需要將場景用兩條豎線和兩條橫線分割，就如同是書寫中文的“井”字。這樣就可以得到4個交叉點，然後再將需要表現的重點放置在4個交叉點中的一個即可。

在手機中，都包含構圖網格輔助線，開啟的方法也很簡單。大部分手機可以在相機界面中，選擇“設置”項，在“設置”功能菜單裡找到“網格線”或者“構圖輔助線”選項，開啟後便打開手機的九宮格輔助線，這樣便可以通過網格線幫助你在拍攝時完成構圖。

構圖不僅可以帶來一張完美的手機攝影作品，更可以考驗拍攝者對於畫面表達的理解。所以，構圖規則必須熟練掌握牢記心中，養成一種構圖習慣，是每一個攝影師必備的基礎，不管是用相機還是手機，都是如此。

所以，養成構圖習慣，也是用手機拍攝好照片的最關鍵，最重要的點，沒有之一。

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2、選擇合適的拍攝角度

視角不同往往可以給照片來帶意想不到的效果。大多數初學攝影的朋友，在拍照時只顧著拍攝主體，往往忽略拍攝視角和角度，這樣往往使得拍攝的照片缺乏視覺效果，顯得過於的平淡。

所以，養成觀察的習慣，去找不同的視角去完成拍攝，例如通過前後景別的襯托，通過高低視角的變化等，讓自己拍攝的照片在視覺上更具衝擊力，同時也讓照片更具動感和活力。

另外，在某些時候拍攝時，雜亂的背景不僅會破壞畫面美感，讓一張本來完美的照片變得不完美。所以拍攝時，不僅要關注拍攝的主題，同時也要注意背景，盡量通過選擇角度避開背景中不需要的部分，不要因此破壞了照片畫面的平衡和美感。

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3、學會使用曝光補償控制曝光

默認狀態下，手機拍照時會以屏幕正中心的點最為對焦點和測光點，如果想獲得曝光準確的照片，很多時候需要進行手動控制。需要注意的是，手機的對焦點和測光點一般為聯動的，即手機的對焦點同時也只測光點，這就造成了有時焦點對準色彩較深的物體時，手機測光算法認為拍攝者在一個較暗環境中，因此會對照片整體變亮，造成照片過曝；而對焦點選擇較亮位置時，例如白色，會造成照片整體欠爆。

那麼，我使用的手機沒有對焦和測光分離功能就無法在特殊的光線下拍攝出曝光準確的照片嗎？

當然不是。現在手機中都會有內置曝光補償功能，以蘋果iPhone為例。在iPhone相機拍攝界面中，點擊屏幕對焦時，對焦點邊上有一個“小太陽”形狀的圖標，通過上下滑動曝光補償滑塊，可以很容控製手機曝光，使用時遵循最直白的“白加黑減”方式運用曝光補償，直接獲取曝光準確的照片。

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4、後期處理要適當

手機拍攝照片，後期處理是必不可少。借助Snapseed、VSCO、Instagram等眾多App，可以幫你快速而且很簡單的完成對照片的後期處理。

切記，後期處理照片要適度，不要過分處理，過度的後期處理，不一定起到事半功倍的效果，範兒會對照品產生巨大的影響，反而讓照片變得臟兮兮，影響照片視覺效果。

另外，HDR可以有效的保留照片亮暗部的細節，但使用HDR時一定要適度，過分的HDR反而會影響照片的細節，對照片的畫質會產生不可挽回的影響。

除了上述四點之外，在日常使用手機拍攝風光時，盡量在拍攝時保持手機穩定，方式抖動對畫面產生的影響；還要保持鏡頭乾淨，因為指紋、油脂或者其他污垢會對成像造成不能挽回的畫質損失；最後切勿使用數碼變焦，同樣會對照片造成難以換回的細節損失。

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最後，希望這篇教程文章可以幫助到你，對你使用手機拍攝日常拍攝風景照片提供幫助，也希望你借助手機強大的拍攝功能拍攝出更多漂亮的手機攝影作品。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】