為解決AirTags潛在隱私風險　蘋果在Google Play推出新App

蘋果發布的AirTag本意是幫助用戶定位，減少隨身物品的丟失，但根據報道，有不法分子使用該技術偷盜他人汽車等財物。



而且AirTag在尋找周邊設備時，還會使用周圍蘋果或者Android手機進行藍牙定位，存在隱私風險。

點擊圖片放大看，Tracker Detect是如何運作：

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對此，蘋果官方在Play商店面向Android用戶，上架了名為「Tracker Detect」的APP，允許Android用戶掃描周圍的AirTags，若有人利用這些AirTags追蹤超10分鐘以上，還會播放聲音提醒。

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