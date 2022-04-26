Android 14內部代號被確認　暗喻顛覆性升級的甜點原來就是它

Google已經透露了Android14的官方代號，在內部將2023年的版本命名為「顛倒蛋糕」。



每年，Google都會給其最新的Android系統主要版本取一個以甜點為主題的有趣代號，並按字母順序繼續。過去，這些代號也是每個版本的Android系統的官方名稱，包括Android KitKat和Android Oreo等令人難忘的品牌聯繫。

每個Android版本的代號都令人很期待，這次會用上什麼樣的甜點呢？

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正如你所期望的那樣，事情變得有點混亂，Android Q，一個沒有明顯的甜點選擇的字母。Google在那一年最終選擇了女王蛋糕，但公開的Android版本名稱後來改成了一個簡單的數字。

然而，在內部，Google一直延續着在開發過程中為每個版本挑選甜點名稱的做法。例如，Android 12被稱為「雪錐」，而今年秋天的Android 13版本被稱為「提拉米蘇」。

在Android開源項目發布的一個新的代碼變更中，Google為Android 14--本來是 「Android U」--的內部代號被披露為「顛倒的蛋糕」。在代碼中，這被風格化為一個單一的詞，「UpsideDownCake」。

顛倒蛋糕，如果你沒有嘗試過的話，是一種將裝飾品放在平底鍋的底部，將蛋糕糊倒在上面的蛋糕。然後進行烘烤，並最終翻轉過來--因此是「倒立」--將裝飾品放回上面。最常見的顛倒蛋糕形式涉及菠蘿和馬拉西諾櫻桃的厚片，但實際上幾乎任何東西都可以用於裝飾和調味。

考慮到沒有太多以字母U開頭的甜點，Google選擇顛倒蛋糕作為Android 14的代號並不奇怪。同樣，很高興看到這個代號得到確認，表明Android 14的開發顯然正在進行中。

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