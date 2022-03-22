Apple TV突然取消Android電視支援　不能購買租賃　原因可能是這

Apple公司突然取消了在Android電視設備上通過其Apple電視應用程序租賃或購買電影的選項。這也影響了運行Google電視的設備，如2020年的Chromecast和Sony、TCL和其他公司最近的電視。正如FlatPanelsHD和9to5Mac所指出的，以前直接租賃或購買內容的能力已經被刪除。The Verge發現，設備上的Apple TV Plus訂閲也不再被允許。



相反，現在有一個「如何觀看」的按鈕，引導人們到Apple產品「或其他流媒體設備」進行租賃、購買和Apple TV Plus的訂閲。這些變化還沒有反映在Apple的Android電視支援頁面上，該頁面仍將直接交易列為支援。幾天前，Nvidia Shield的用戶首先開始注意到租賃和購買的損失。

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該應用程序的頂部導航面板已經刪除了以前的「電影」和「電視節目」部分（或在某些情況下的「商店」），只剩下Watch Now、Apple TV Plus和Library。所有相同的電影和電視節目列表仍然存在並可以搜索。但在你拉起的任何標題上，現在唯一的選擇是「如何觀看」按鈕和「添加到下一個」。

Apple電視應用程序在2020年末首次開始進入選定的Android電視設備，並在去年6月開始在該平台上廣泛使用。不到一年後，Apple公司現在正在撤消直接租賃、購買和訂閲--讓該應用程序作為你在其他地方支付的內容的門戶。Apple公司在其網站上說：並非所有設備都支援設備上的交易，所以你可能無法直接購買、租賃或訂閲節目或頻道。

使用Android電視應用程序，你仍然可以訪問你現有的資料庫和在另一台設備上購買/租賃的任何電影和節目。這是一件好事，因為Apple經常提供比一些競爭性娛樂服務更高的比特率流。

The Verge已經聯繫了Apple和Google，要求他們對這種情況發表評論。據懷疑，這可能是Apple不想再從這些單獨的應用內購買中給Google提成的情況。平台費用是Apple自己非常熟悉的一個爭論點。由於類似原因，亞馬遜Fire TV平台上的Apple TV應用從未允許電影租賃或購買。讓人們對這種情況感到惱火的是，Apple原本提供所有這些功能，現在似乎改變了主意。

在這一變化之後，你仍然可以選擇在Roku設備、三星和LG的智能電視、Xbox和PlayStation遊戲機，當然還有Apple自己的產品上從Apple電視應用中租賃或購買。

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