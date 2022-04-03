Android已把主動散熱風扇裝進手機　為何iPhone卻像不重視散熱？

這段時間Android陣營發布的遊戲手機，像紅魔7系列等手機，都用上了風冷散熱等主動散熱方式，而不少人關注的蘋果iPhone手機似乎對散熱並不上心。別說把風扇塞進手機做主動散熱了，就連做VC液冷散熱等被動散熱都懶得下功夫，那麼是何原因導致蘋果iPhone對散熱不重視？看完本文，你也許就明白了。



01 實測玩遊戲告訴你，iPhone真的需要散熱

我們拿iPhone 13 Pro Max與紅魔7玩20分鐘左右《原神》，畫質均設置為極高畫質，幀率為60幀。

測試發現iPhone 13 Pro Max的後蓋平均溫度為43.2℃，最高溫度為46.6℃，最低溫度為38.0℃。由於邊框是金屬的緣故，所以也能感受到明顯的發燙。遊戲的平均幀率為53，運行較為流暢，中途出現過好幾次的卡頓情況。

而紅魔7的後蓋平均溫度為41.3℃，最高溫度為44.0℃，最低溫度為35.5℃。紅魔7的邊框雖然也是金屬，但是在風扇等散熱方式的加持下，所以能感受到略微的溫度。遊戲的平均幀率為59，運行很流暢，幾乎沒有出現過卡頓的情況（幀率驟降的原因是遊戲畫面加載中）。

從iPhone 13 Pro Max與紅魔7玩《原神》的遊戲測試結果看，iPhone 13 Pro Max無論是在後蓋的溫度上，還是在遊戲的幀率上，都沒有紅魔7表現優秀。蘋果是應該重視iPhone的散熱了。

iPhone看似不太注重散熱，但其實有它的原因。

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02 iPhone不做好散熱，不止是因為對美的追求

至於蘋果的iPhone為什麼不重視散熱，在筆者看來有以下原因：

一、 蘋果對iPhone手機結構的設計與美的追求，不需要散熱

眾所周知，給手機裏面堆散熱材料，需要佔用很大的內部空間，這對於寸土寸金的手機內部空間來說，散熱材料每多佔一寸地方，留給其他零部件的地方就少了一寸。如果要同時裝下散熱材料與其他零部件，這必然會導致機身變厚、變重，這對於追求輕薄手感設計的蘋果iPhone來說，是難以接受的。

知名拆解機構iFixit曾拆解了蘋果的iPhone，發現iPhone內部的結構設計十分緊湊，且放置結構簡潔有序，如果散熱材料的加入，就會與蘋果iPhone內部簡潔的設計美原則相沖突。

二、 軟硬結合的蘋果iPhone，可以無視散熱

Android陣營=Google開放的Android系統+第三方廠商組裝硬件+開放的第三方應用商店，Android陣營相當於邦聯性質的，開放性強，各自為政。iOS陣營=蘋果的iOS系統+蘋果的硬件+蘋果封閉的應用生態，iOS陣營相當於統一集權性質的，能夠集中力量辦大事。Android陣營天生的開放性，使得它在跟iOS陣營的競爭中存在劣勢。

例如同樣的應用軟件，運行在不同品牌的Android手機上，由於優化與硬件配置的不同，基本上會有較大的用戶體驗差距。為了更好地用戶體驗，Android手機廠商們必須堆料，包括重視散熱等，才能獲得較好的用戶體驗。

而蘋果的iPhone則是不同，它的硬件配置強悍，加上統一的App Store把關應用軟件質量，使得iPhone能夠獲得較好的用戶體驗。加上沒有對比，也讓用戶感受不到太大的差異，散熱之類的，可以直接無視。

三、 用戶玩遊戲的時間不長，iPhone不堆散熱也不影響總體用戶體驗

用戶買手機主要是用於拍照、看新聞、通訊發短信之類的，偶爾才拿手機玩遊戲。這也就意味著散熱材料們發揮作用的場景與時間並不多，可能蘋果認為沒必要為了遊戲那麼點發熱的場景去堆散熱材料。

此外，消費者若對iPhone玩遊戲的用戶體驗不滿意，完全可以去買散熱更好的Android手機，蘋果對用戶買Android手機是持開放態度的。曾幾何時，對於消費者呼籲蘋果開放第三方應用安裝，蘋果CEO庫克直接推薦消費者購買Android手機。

四、 蘋果硬件性能強大，省電模式照樣流暢玩遊戲

眾所周知，蘋果的硬件性能一直領先同一時期的Android競品。以A15 VS全新一代驍龍8為例，第三方數據顯示，在CPU多核方面，A15的能耗比是570分/W，而全新一代驍龍8只有343分/W，落後近40%；而GPU能耗比的情況也同樣如此，全新一代驍龍8是3.84分/W，而A15是6.84分/W，幾乎只有一半的水平。

蘋果的硬件性能太強大，使得iPhone在省電模式下，就能流暢玩很多遊戲。省電模式主要是可以控制CPU功率，只要不過熱的話，就能流暢地玩下去，這也讓散熱材料變得無足輕重起來。

03 總結

綜上所述，不是蘋果的iPhone不堆散熱材料，而是還沒到必須堆散熱材料的時候。如果哪一天蘋果開始堆散熱材料，也許是消費者玩遊戲的時間變長了，也許是蘋果的軟硬件結合失去了對Android的優勢。問題是我們能夠等到那一天的到來嗎？這就得打一個大大的疑問號了。

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