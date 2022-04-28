iPhone下載手機清理App後遭自動扣款2500元　Apple客服給出這提示

根據中國長江日報等媒體報道，武漢市民陳先生今年63歲，2020年11月，他刪除手機中的一些舊照片和通訊錄時，下載了一款名為Smart Cleaner的智能清理軟件。隨後自2020年11月29日以來，他的賬戶幾乎每周都會通過免密支付功能扣款35元。



陳先生表示：「通過免密支付功能自動扣款。支付寶餘額被扣光後，蘋果公司便開始在我的退休金銀行卡中扣錢。」陳先生說，自己年紀大了，眼睛不太好，「當時可能是誤點了這款APP，但我並沒有使用，後來立即刪除了它」。

男子下載手機清理app後被自動扣款，累計被扣2500元急向蘋果公司求助。

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截至今年4月發現此情況時，他已累計被扣款2500多元。向蘋果公司申訴後，蘋果客服人員回應稱，收費的是第三方軟件公司，只願賠償300元。

根據長江日報後續報道，蘋果公司回應稱看到媒體報道後很重視此事，將聯繫當事人陳先生，一定幫他解決退款問題，同時蘋果公關部相關負責人還表示，當用戶刪除APP軟件的時候，並不能主動去阻止訂閲行為，用戶還需要再單獨去做一些操作，才可以把訂閲本身給停止掉。

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