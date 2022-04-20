新冠手機檢測｜新冠肺炎疫情已持續 2 年多時間，檢測方法亦逐漸變得多元化，但即使是快速檢測，在收集樣本時仍有大部份需要利用棉簽進行撩喉／撩鼻的動作，一次半次還好，但始終有入侵性，令不少人為之卻步。

但最近有人就研發出一個新 App，據說只需要咳嗽幾聲就知道是否染上新冠病毒，而且準確度非常高，有望成為未來的檢測方法選擇。



新世代診斷 ResApp、用機器學習判斷用戶是否染新冠

據英國每日郵報 Daily Mail 報導，最近有公司研發出一款名為《ResApp》的新手機程式，據說可以機器學習 （Machine Learning）的手段讓人工智能可以從患者的咳嗽聲中找出關鍵分別，並判斷患者是否染上新冠肺炎。

ResApp 早前已經進行實際測試，由 741 個來自美國及印度的病人試用，其中有 446 人為感染新冠病毒的患者；在測試前，這 741 個參與者會先輸入他們正體驗的症狀，並且按要求向已安裝 ResApp 的手機咳嗽，而據報導指，ResApp 最終能從測試者中找出 92％ 的新冠患者。

而為了進一步測試該 App 的性能，開發方就找來 1007 個沒有患上新冠肺炎，但受其他呼吸道問題如哮喘、傳統肺炎、呼吸道感染等影響的病患進行咳嗽測試，最終 ResApp 可以準確區分達 90％。

輝瑞看好、ResApp 可望成新冠檢測未來？

目前用於主流快速測試的側流式採樣測試（Lateral Flow Test），雖然可以在 30 分鐘內得出檢測結果，但平均只能測出 72％ 有症狀的新冠患者，如果對無症狀者進行測試，準確度更會跌至 58％，對比之下，ResApp 接近、甚至超過 90％ 的測試準確率可謂相當可觀。

目前用於主流快速測試的側流式採樣測試（Lateral Flow Test），雖然可以在 30 分鐘內得出檢測結果，但平均只能測出 72％ 有症狀的新冠患者（資料圖片）

而目前世界首屈一指的藥廠兼疫苗生產商 Pfizer 輝瑞就注意到 ResApp 的潛力，並選擇以實際行動對其投下信任一票，於上星期對 ResApp 提出以＄7430 萬美元進行收購，而在收購完成前，ResApp 亦已經與 Pfizer 以＄300 萬美元為前提達成了專利授權協議。

目前 ResApp 仍然為測試階段、並未正式公開予公眾使用，但依然令不少人感興趣，除了可以避免「撩鼻」帶來的不適感之外，使用 App 進行檢測亦令檢測的過程更易掌控，畢竟人們很難保證在自我進行快測試時所有程序都合乎標準，但對手機 App 的安裝與操作卻暸如指掌。

另一方面，傳統核酸測試以及快速測試而產生的廢物處理最近亦成為了環保人士的關注焦點，如果未來 ResApp 可以成功變成世界各界的檢測標準，將有望大大減少對自然環境帶來的壓力。