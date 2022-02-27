iPhone用小容量電池卻有長續航效能　背後原因和這獨家技術有關

相信大家都曾有過這樣的困擾，早上出門時手機電量滿滿的，在外面才不到半天，就突然發現手機電量已經所剩無幾，這時的你就會意識到，一款能帶給你強續航的手機對你而言是多麼的重要。而iPhone 13 Pro Max作為Apple的最新款頂配旗艦機，它的續航表現相信大家都有所耳聞，那麼它為什麼能擁有這麼好的續航能力呢？且聽筆者細細道來。



iPhone 13 Pro Max，它的電池容量為4352mAh，這個數值乍一看是遠遠不如Android陣營中所配備的各種超大容量的電池。但實際上iPhone 13 Pro Max的續航能力可一點都不差，根據Apple的官方數據，iPhone 13 Pro Max可以最長播放視頻28小時、音頻播放最長可達95小時。

iPhone在續航表現上往往較出色，原來得益這獨家技術。

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為什麼iPhone 13 Pro Max可以做到「小電池，長續航」呢？這就得益於其配備的全新超視網膜 XDR 顯示屏，支援Apple獨家的 ProMotion 自適應刷新率技術，該技術可以使手機的刷新頻率在每秒10次到120次之間自由調整。屏幕會在你需要極端的圖形性能時，智能地提高刷新率；在對性能要求不高時，降低刷新率以節省電量；甚至它還會根據你在瀏覽時手指移動的速度，自然地適配刷新率。

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