Apple上架智能保溫瓶HidrateSpark STEEL　RGB閃亮提醒夠鐘飲水

近期，Apple官網上架了一款HidrateSpark STEEL智能水杯，售價548元。Apple官網顯示，HidrateSpark STEEL是一款不鏽鋼真空保溫直飲水杯，容量為620毫升，有銀色和黑色兩款，水杯套裝包含一個直飲蓋和一個吸管蓋。



該水杯盛放冷飲時最長可保冷24小時，水杯底部的LED智能傳感器會通過發光來提醒用戶按時喝水，並利用藍牙與 HidrateSpark App同步，追蹤用戶的飲水量。

Apple上架智能保溫瓶HidrateSpark STEEL，整合Apple健康app。

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HidrateSpark STEEL可通過HidrateSpark App訪問Apple健康App，並根據用戶的身體狀況和活動情況進行計算和調整用戶的每日飲水目標。傳感器底座會以毫升或盎司為單位追蹤用戶的飲水量，通過iPhone、iPad和Apple Watch上的App進行記錄。

另外，這款產品的續航時間為10到14天，每次充滿電需要2.5小時，需搭配iOS 12/watchOS 5.3或更新版本使用。

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