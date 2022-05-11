iPhone新bug：Apple Music擁有特權　能在Dock霸位並擠走其他app

據 MacRumors 的新消息，一些 iPhone 用戶遇到了一個相當「離奇」的BUG。有用戶反映，在App Store下載Apple Music後，發現該軟件直接安裝在底欄，甚至「霸佔」了其他應用在底欄的位置。



從demo來看，下載Apple Music後，底部欄原來的應用自動替換為 Apple Music，即使是 Safari 等第一方應用也未能倖免。

是Apple Music擁有特權？還是這只是一個iOS的Bug。

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當然，被替換的應用並沒有消失，只是移到了桌面。除了「離奇」之外，這個bug的觸發條件也是不可預知的。根據用戶測試，該Bug不僅在新的iOS 15.5 Beta中有出現，其他舊版本的iOS 15也會出現，甚至在部分根本沒有升級iOS 15的iPhone上，依舊遇到了這個Bug。

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