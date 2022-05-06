iPhone SE 3銷量慘淡全球嫌棄　但在日本卻能賣爆原因竟然是這點

iPhone SE3作為目前在售最便宜的搭載A15處理器的iOS設備，在發售之初備受關注，但上市之後與發售前火熱的關注度形成鮮明的對比，由於落後時代的配置和過高的定價（64GB版本要3499元），都受到市場的「嫌棄」，我發現京東蘋果自營旗艦店iPhone SE3商品總共才有5000+的評論，從一個側面也展示了這款機型的銷售情況並不是特別「美好」。但就是這樣一款iPhone居然在日本銷售情況出奇的「優秀」。



據外媒報道，iPhone SE 3在日本開售的前5天，其銷量就已經超過了前兩代iPhone SE的綜合，用時十天銷量達到iPhone SE 1代的三倍之多，可以說是妥妥的「爆款」手機。那麼，為什麼日本消費者會鍾愛這款iPhone SE 3呢？

為什麼日本消費者會鍾愛這款iPhone SE 3呢？

01-iPhone在日本的佔有率很高

首先，iPhone手機在日本的佔有率達到了驚人的50%，也就是平均兩個人就有一個人在用iPhone，在這種佔有率的情況下，消費者的選擇會優先選擇市佔率更多的產品。一方面購買渠道及相關配件的更加方便，選擇也更豐富；另一方面，人們更願意相信大部分人的選擇。iPhone SE 3就順理成章的成為很多日本用戶的選擇。

02-1日元iPhone合約機

在日本的手機市場，電信運營商的銷售是佔主力的，其中iPhone幾乎在日本合約機市場佔據半壁江山，運營商經常會推出1日元購iPhone的活動，此前的iPhone XR和iPhone SE系列機型就是靠着這種1日元合約機的方式火爆銷售的，當然也要達成運營商的話費消費標準。而今年的iPhone SE 3也採用同樣合約機銷售策略，很大一部分iPhone SE 3的銷量源自於此。由於1日元的售價足夠低，很多消費者會因此完全忽略其配置上的缺陷。

03-日本的老年社會成就了iPhone SE 3

眾所周知，日本是一個老年化非常嚴重的國家，人口結構導致很多人使用iPhone的Face ID有些「困難」，而iPhone SE 3的Touch ID指紋解鎖恰好迎合了日本消費者多年的使用習慣。至少Touch ID在日常使用中不需要摘下口罩來解鎖iPhone的優勢在現在這個疫情蔓延的時代依然還是有些優勢的。

04-消費觀念的不同

日本是個高收入的國家，大部分居民的收入都不算低，所以對於日本消費者來講iPhone SE 3的售價並不算貴，基本日本普通人可以用1個周的工資即可買到A15+5G的手機，這對於日本消費者來講入手的成本並不算高，再加上運營商的合約套餐加持，iPhone SE 3很可能成為大部分用戶的首選。

iPhone SE 3其實本身就不是一款走量的iPhone，它的出現，讓蘋果iPhone這條產品線可以向下衝擊Android的中低端手機市場，另一方面也促進了iPhone 12/13 mini機型的銷量。大家是如何看待這款iPhone SE 3的？

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】