從iPhone轉用Android後再也回不來　這5個人性化設計Apple沒有

智能手機中誰最厲害？幾乎沒人會去否定iPhone的地位。以行業最低的SKU配合行業最高均價的反常套路，依舊拿下了全球第二的好成績。這足以證明iPhone是絕對優秀的電子產品，這裏我就不贅述了。



今天我們就來談一談iPhone相對於Android手機不人性化的操作。

從iPhone轉會到Android後，你會發現iOS是這麼不人性化。

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第一點：返回

智能手機全部進入全面屏時代，配合手勢操作簡直渾然天成，三大金剛鍵已經被淘汰了，但iPhone的返回鍵是在左上角的，屏幕稍微大一點，左手的大拇指是夠不到返回的按鈕的，很難單手操作。

而且，iPhone不僅僅是在操作上難用，而且返回邏輯上是混亂的，打開一個APP左滑有可能會返回的不同的分級頁面，不是按照四三二一這樣的順序。比如相冊，點開放大之後再想返回就不能用側滑了。此外，還有大概不到半秒的停頓時間，很不流暢。而且在下頁面上下滾動的過程中，是無法觸發側滑返回的，而且iPhone下滑的時候會有一個慣性動畫，必須等到動畫結束才能進行側滑。

蘋果還不能右滑返回，很難不讓我懷疑，這個操作邏輯是不是左撇子工程師設計的。

第二點：通話錄音

通話錄音是一個非常有用的功能，大家難免會在生活中有糾紛，及時的通話錄音真能救急，這個如此剛需的功能，為何蘋果沒有呢？這是因為美國有部分州認為，私自通話錄音是違法的，畢竟打電話是兩個人之間的事，如果沒有事先告知，錄音是不被容許的。

但是在中國就沒必要了吧？

第三點：設置鈴聲

iPhone鈴聲比較單一，沒辦法直接設置成鈴聲來使用，那如果看到自己喜歡的音樂，要怎麼把它自定義成鈴聲呢？操作非常繁瑣，我找了一個教程大家看看吧。

將iphone設備連接itunes,點擊設備,找到鈴聲選項卡，選擇「所有鈴聲」，點擊「同步」，同步完成後即完成了鈴聲文件的添加。同步後，用iphone進入「設置」—「聲音」—「電話鈴音」。在電話鈴音裏能找到你添加的鈴聲，選中即設置成來電鈴聲。

第四點：鬧鐘

蘋果的鬧鐘有兩點讓人惱火。

關機鬧鐘會不響。如果會選擇關機睡覺或者手機只半夜沒電，關機之後鬧鐘不會自己響。還有就是調休放假記得提前把鬧鐘關閉，蘋果依舊在你想睡個懶覺的時候響鈴。

第五點：分屏多開

蘋果的多任務操作很落後，如果想登錄兩個微信是不可能的。屏幕小窗以及分屏操作是統統沒有的，極大的耽誤了操作效率，就如同前幾年的iPhone不能雙卡雙待一樣，很不方便。

大家還有不喜歡的點嗎？

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】