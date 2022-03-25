iPhone將可租回來？　傳Apple開發硬體訂閱服務年底推出

據彭博社報道，蘋果正在開發一種硬件訂閲服務，允許客戶「訂閲」並接收iPhone或其他蘋果設備作為其訂閲的一部分，類似於目前蘋果訂閲的工作方式。



客戶將能夠每月支付訂閲費，並在訂閲期內訪問設備。對於那些沒有資金預先購買昂貴的iPhone，iPad或Mac的客戶來說，這將是理想的選擇，但他們可以負擔得起該設備的每月價格，而且它將為Apple帶來更多收入。

據說蘋果的目標是使購買iPhone或iPad的過程與購買iCloud存儲或支付Apple Music訂閲費用「相提並論」，客戶可以使用他們的Apple ID和App Store帳戶訂閲硬件。

與iPhone升級計劃相比，它會有所不同，因為蘋果將收取尚未確定的月費，而不是在12或24個月內分攤設備的成本。它還將涵蓋其他產品，而iPhone升級計劃僅限於iPhone 。

蘋果可能會允許訂閲用戶在發布更新的產品時將其設備換成更新的型號，蘋果已經在內部討論了將訂閲計劃與Apple One捆綁包和AppleCare支持計劃聯繫起來的問題。

客戶將能夠在其設備上購買硬件訂閲，通過App Store，通過公司的網站或在Apple在線商店購買。

據彭博社報道，這項服務將是蘋果在經常性銷售方面的「最大推動力」，但該項目仍在開發中，目前對此知之甚少。蘋果已經為此工作了幾個月，但它被推遲了，以允許蘋果專注於一項單獨的「立即購買，稍後付款」服務，該服務旨在允許客戶隨着時間的推移分期付款Apple Pay購買。

蘋果正在努力在2022年底之前實施硬件訂閲，但如果蘋果決定走向不同的方向，它可能會推遲到2023年或完全取消。

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