DJI Mini 3 Pro／Air 2S／Mavic 3 無人機｜三款各有優勢你點揀？

大疆發布了DJI Mini 3 Pro無人機，Mini系列旗下首款Pro機型，不再定位入門級，而是越級取代DJI Air 2無人機。目前大疆的消費級無人機，主要分為Mini、Air和Mavic三大系列。



很多用戶在購買時一定會對DJI Mini 3 Pro、DJI Air 2S和DJI Mavic 3三款無人機進行比較。我們今天就來為大家系統地分析一下三款無人機如何選擇。

▼▼▼DJI三款無人機比較▼▼▼

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剛發布的DJI Mini 3 Pro有何特點？

價格：單機的報價為人民幣4198元、普通遙控器版本的報價為人民幣4788元、帶屏遙控器版本的報價為人民幣5788元；

適用人群：在意249克以下起飛重量，對拍攝畫質有一定要求的航拍用戶。如果是只想嚐鮮航拍，或者是單純入門，可以選擇DJI Mini 2或者DJI Mini SE無人機。

DJI Mini 3 Pro最核心的競爭力是低於249克的重量，這是Air系列和Mavic系列無法相比的。低於249克的起飛重量，在很多國家和的確都無需申報，比如中國、美國、加拿大等。當然，我們還是要提前查詢和遵守大家實際起飛區域的規則，比如北京現在很多郊區的推薦航拍點也已經規定禁飛無人機了。

DJI Mini 3 Pro的影像系統提昇明顯，採用了4800萬像素的1/1.3英吋傳感器設計，鏡頭光圈達到目前消費級無人機最大的F1.7。鏡頭雲台方面支持一鍵無損豎拍和大角度仰拍的操作。

影片拍攝的方面，DJI Mini 3 Pro支持最高4K 60P規格，並且支持D-Cinelike，適合後期調色使用。在影片規格為4K 30P或以下規格，將自動開啟HDR影片提升動態範圍。 DJI Mini 3 Pro提供了雙原生ISO拍攝模式，因此動態範圍和高感畫質都有提升。總體來看，DJI Mini 3 Pro的影片和照片畫質提昇明顯，對得起Pro這個命名。

性能部分，DJI Mini 3 Pro擁有前、後、下三向避障，均為雙目視覺避障相機。 DJI Mini 3 Pro設計了全新的DJI RC帶屏遙控器，搭配DJI O3圖傳能夠實現最遠12公里的圖傳效果。 DJI Mini 3 Pro抗風能力為5級，4000米最高起飛海拔，最高續航能力為34分鐘（普通電池）和47分鐘（長續航電池）。

拍攝素材類型方面，DJI Mini 3 Pro支持焦點跟隨、延時攝影和全景照片。對於新手，DJI Mini 3 Pro支持大師鏡頭和一鍵短片功能。同時DJI Mini 3 Pro也支持快傳模式，可以便於用戶將素材傳到手機上。

DJI Air 2S無人機有何特點？

價格：標準版的價格為人民幣7999元，暢飛套裝的價格為人民幣10499元。

適用人群：萬元以內消費級無人機中，對航拍畫質有高需求的進階用戶。

在Air系列中，目前的最新一代產品就是DJI Air 2S，它是去年4月份發布的新品。 DJI Air 2S最大的特色就是將相機系統的傳感器提升到2000萬像素1英吋規格，與專業級的Mavic 2同一規格。同時DJI Air 2S也是體積最小的一英吋消費級無人機。正式因為這個表現，深受對畫質有高需求的進階航拍用戶喜愛。在萬元以內的消費級無人機中，論畫質也就只能夠選擇DJI Air 2S了。

影片規格方面，DJI Air 2S最高支持5.4K 30P和4K 60P的規格，支持150Mbps最大影片碼率，同時還支持10bit D-Log，對後期和調色都有更大的空間。傳感器的提升，可以給用戶帶來細節解析力更好、動態範圍更好、高感畫質更好的影片能力。另外，DJI Air 2S的暢飛套裝中還包含4款ND濾鏡，對於用戶來說非常有幫助。

性能方面，DJI Air 2S具備前、後、上、下四個方向的避障能力，四個方向也均為雙目避障相機設計，更有保障。 DJI Air 2S搭載了DJI O3圖傳，可以實現最遠12公里的圖傳距離。 4根天線的設計，讓圖傳效果更優秀，即使在頭頂也有更好的圖傳能力。 DJI Air 2S可以支持最大5級抗風能力，最高5000米起飛海拔。續航部分，DJI Air 2S最多支持31分鐘續航。

拍攝素材類型方面，DJI Air 2S支持焦點跟隨、延時攝影和全景照片。同時在DJI Air 2S上，大疆也是首次加入了大師鏡頭功能，對新手更有幫助，隨後DJI Mavic 3和DJI Mini 3 Pro也配備此功能。當然一鍵短片和也手機快傳功能同時配備。

DJI Mavic 3無人機有何特點？

價格：基礎版價格為人民幣17099元、暢飛套裝價格為人民幣21799元、大師套裝版價格為人民幣40499元。

適用人群：對航拍畫質有極高需求的專業用戶、發燒玩家、專業影片團隊、專業影像工作室等。

DJI Mavic 3是定位專業級的消費級無人機，也是首款雙鏡頭設計的消費級無人機。它的主攝為2000萬像素4/3畫幅（就是M4/3畫幅）傳感器設計的哈蘇鏡頭L2D-20c，等效焦距24mm，F2.8-F11光圈範圍，原生12.8檔動態範圍，支持哈蘇自然色彩解決方案（HNCS）。長焦鏡頭為1200萬像素1/2英吋傳感器設計，支持28倍混合變焦，等效焦距162mm。這也是業內首款採用4/3畫幅大底的消費級無人機，因此深受專業影片人士的喜愛。

影片方面，DJI Mavic 3最高支持5.1K 50P、4K 120P的規格，支持10bit D-Log，大師套裝版本增加支持5.1K 蘋果ProRes 422 HQ影片規格。對於用戶來說，DJI Mavic 3的影片擁有專業級的細節解析力、動態範圍和高感畫質表現，能夠滿足專業影片的素材規格。 D-Log和哈蘇自然色彩解決方案（HNCS）為後期和調色帶來了更多的空間，更好的滿足專業用戶的需求。

性能方面，DJI Mavic 3採用了魚眼視角的雙目避障相機設計，因此具備360度全向避障能力，這在目前的消費級無人機中也非常罕見，用戶可以更放心的進行操作。 DJI Mavic 3搭載了DJI O3+圖傳系統，最遠圖傳距離為15公里，能夠傳輸1080P 60P的畫質。大師套裝中還配備了DJI RC Pro帶屏遙控器，體驗更好。無人機的抗風性能為6級，最高6000米海拔起飛。 DJI Mavic 3的續航能力為46分鐘，由於返航路徑規劃更「聰明」，因此可以保留更多的拍攝時間。

素材的拍攝部分，DJI Mavic 3支持焦點跟隨、延時攝影、全景拍攝，並且針對新手還有大師鏡頭、一鍵短片的輔助，同時也支持手機快傳。基本上大疆目前現有的消費級無人機功能和性能，幾乎都在DJI Mavic 3中有體現。

看到這裡，你清楚對於DJI Mini 3 Pro、DJI Air 2S和DJI Mavic 3三台無人機怎麼選了嗎？

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