除iPhone 外還有兩款　這款30分鐘充過半　盤點3款無線充電手機

隨著充電技術的進步，很多旗艦手機都新增了無線閃充功能，用戶只需不用手機時只需將愛機豎在無線充電座上就能隨時回血。作為無線充電技術的忠實擁躉，今天我就給大家推薦3款支持無線閃充的旗艦吧。



▼▼▼盤點3款無線充電手機▼▼▼

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vivo X80 Pro

vivo X80 Pro內置了4700mAh電池+雙電芯80W閃充+雙電芯50W無線閃充，無線充電可以在30分鐘內為手機充入50%電量，專心工作時隨放隨充，非常輕鬆便捷。

其他配置方面，vivo X80配有今年Android陣營兩大旗艦處理器新一代驍龍8和天璣9000，這兩個芯片均採用4nm工藝製程；正面屏幕採用了2K E5超感自由屏，支持120Hz屏幕刷新率、LTPO自由幀率3.0、1500nits局部峰值亮度、517PPI、P3廣色域、鑽石排列等等，支持大面積超聲波指紋解鎖，破解率微乎其微。

該機同樣支持NFC、立體雙揚、Hi-Fi芯片、IP68防水、大體積X軸線性馬達，紅外遙控等功能，可謂是「該有的都有」，是一款非常全面的高端旗艦機型。

小米12

小米12支持67W有線快充以及30W無線充電，正面採用後置三攝+前置3200萬像素方案，主攝採用一顆5000萬像素1/1.56英吋超大底CMOS，F1.9超大光圈，2.44um四合一像素，同時支持OIS光學防抖以及全像素八核對焦。長焦鏡頭同樣配備OIS光學防抖，支持3倍光學變焦、10倍混合變焦以及最大30倍數字變焦。另外，小米12還配置1300萬像素超廣角鏡頭。

iPhone 13

iPhone 13搭載了蘋果最新的A15芯片以及OLED屏幕，後置攝像頭模組經過全新設計可以帶來全新的影像拍攝體驗，同時iPhone 13的續航能力也相比上一代有所提升。此外，iPhone 13機身重量約173克，支持20W PD快充，15W無線閃充。

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