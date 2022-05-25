買小螢幕手機已是過時？　3個原因勸你還是買大螢幕較好

還記得喬布斯十幾年前在iPhone 4S的發布會上稱：「3.5英寸才是最完美的黃金尺寸，沒有人會買大屏手機！」那一刻讓我一直記憶猶新。時至今日，縱觀整個手機行業還在堅持出小屏手機的廠家真的一隻手就能數的過來。



現在還在買小屏手機估計都是真愛吧。反正，如果不是剛需，我建議大家不要再去考慮入手小屏手機，否則會成為冤大頭。原因有三，大家看看我說的在不在理。

小螢幕手機已不合時宜？建議買大螢幕手機有以下這3個原因。

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01 不符合市場需要

現在的手機新品推出來，處理器、存儲容量、攝像頭、屏幕、電池哪一項都會被用戶拿來作比較。而屏幕尺寸來講，走向了越出越大的趨勢，從6英寸到6.5再到6.8英寸甚至到8英寸的折疊屏。一方面消費者對於大屏手機的需求與日俱增，另一方面從廠家角度看同樣是做手機，小屏手機的開發難度其實是很高的，何不迎合市場去開發更受歡迎的大屏手機。

02 為了手感犧牲散熱

眾所周知，入手小屏手機的用戶，大部分人都是圖小屏手機單手操作握持的手感，因此小屏手機也一直深受小手或女性用戶青睞。但手機體積做小的結果就是手機內部空間被「壓榨」得所剩無幾，密集的內部佈局最終會導致手機散熱出現問題，而導致同樣的配置小屏手機無法完全發揮其該有的性能表現，該有的功能也會進行閹割處理。

舉個例子在這個無線充電幾乎已經普及的今天，小米12X根本就沒有配置無線充電功能，我知道你們會說這售價手機要控制成本，但實際上一套無線充電組件並沒有你們想的那麼貴，唯一可能的原因就是無線充電會給手機帶來過熱的溫度。除此之外，小屏手機你很少有雙卡雙待的設置，這也局限了很多雙卡用戶的選購。

03 市場表現乏力

在今年春季發布會上小米推出的小米12X、小米12和小米12 Pro三個機型的首發銷量來看，小米12和小米12 Pro均以4.1萬+和4萬+的銷量成績傲視群雄，同期發布的小米12X僅有2400台的銷量。而Apple也針對自家iPhone 13 mini銷量欠佳的表現做出行動，iPhone 14系列將直接取消iPhone 14 mini這個機型。

未來，肉眼可見的這些小屏手機產品的配件也將隨之減產或停產。如果大家現在入手這種小屏手機，比如關鍵的屏幕、電池等零件未來大概率只能選擇官方庫存配件或第三方配件來替代。

不可否認，小屏手機也是很追求單手操作用戶的心頭好，現如今能堅持出小屏手機的廠家，也是從用戶角度出發推出相關產品，但隨著小屏手機銷量不斷下滑，小屏手機勢必將退出手機的歷史舞台。

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