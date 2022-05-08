Android系統市場份額逐年下降　面對Apple低價策略可如何應對？

Android和iOS是全球最流行的兩個手機操作系統，每10個手機用戶中，有7人使用Android系統，有2人使用iOS系統。一項新的數據顯示，在過去五年中，Android在全球智能手機市場的主導地位逐年下降，而iOS的總體市場份額持續增長。



2022年1月，Android全球市場份額為69.74%，相比之下，在2018年7月，其市場份額達到了77.32%。在同樣的時間內，全球iOS的使用率從19.4%增長到25.49%，增長了6%。這是否意味着，Android受到的來自iOS的威脅越來越大了呢？不一定。

▼▼▼Android為何無懼市場份額縮水▼▼▼

+ 12

1）在部分區域，Android仍佔主導地位

首先，系統份額的大小跟地理區域直接相關。比如，非洲84%的智能手機是基於Android，iOS在這裏只佔14%。

在亞洲和南美大陸，Android系統仍然佔主導地位，分別為81%和90%。iOS在亞洲的份額為18%，在南美為10%。

在歐洲，Android系統的市場份額為69.32%，相應的，iOS在這裏開始展現出實力，份額上升到30%。

Android失守的地區是北美和大洋洲，在這裏iOS開始和Android勢均力敵，不過iOS更勝一籌，佔據了54%的市場，而Android佔據了近45%。

2）Apple低價策略生效，Android補貨平板

過去五年，全球智能手機市場是一個增量市場，那麼市場份額的變化反應的是Android和iOS誰增長得更快。

Android最近的一次份額下滑從2021年開始。這段時期，Apple SE系列獲得大賣，入門級的iPad也在疫情期間短暫出現貨一機難求的局面。這說明，Apple的低價策略效果顯著，收穫了相當一部分新增用戶。同時，消費者一旦入坑Apple，其豐富的硬件組合和軟件生態，可以有效地把消費者留住。

隨著手機市場增長變慢，移動終端的下一個巨大增量，是已經處於爆發前夜的平板產品。居家學習、遠程辦公等需求拉伸之下，Android平板急需補貨。這也是為什麼，Google召回了聯合創始人，專門負責Android平板系統，首款產品Android 12L已經發佈。

當然，即便屬於手機操作系統的蛋糕已經被盡數吞下，仍然有少部分的other在夾縫中生存，大約佔去了1.58%的份額。相比Android和iOS的攻防，大家關注的鴻蒙系統能否成為關鍵第三極，更為值得關注。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】