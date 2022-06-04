智能手錶選購指南　你要高顏值定多功能？　認清自身需求最重要

越來越多的現代人的健康紅燈高高掛起，方便攜帶的智能手錶成為許多想要對自身進行健康監測人群的必備。



但如何選購一款不踩坑的智能手錶又成了很多人十分頭疼的問題，今日就來分享下保姆級智能手錶選購指南。

▼▼▼智能手錶選購指南▼▼▼

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1）顏值

作為「看臉時代」，看的不僅是一個人的外觀，一款產品長得好不好看也決定了你對其購買的慾望！排除兒童電話手錶，現市面上的智能手錶主要分為兩種。一種是Apple Watch 、小米手錶、OPPO Watch這類的矩形錶盤；一種是傳統的圓形錶盤，如華為、佳明、華米、榮耀這類中的部分型號。

至於選哪種，純粹就看個人愛好了。畢竟是花自己的錢，當然要買自己最喜歡的樣子啊~

2）產品功能

智能手錶的顏值雖然是用戶選擇的重點，但顯然，沒有功能的重要啊！功能方面就比較多了，像在基礎功能方面除了有計步、秒錶、指南針、手電筒、找手機等功能外，還可以考慮是否支持NFC和使用第三方應用等功能。

當然，這些都不是關注的重點！主要還是看是續航、eSIM卡以及運動健康。

一）續航

雖然不算是功能，但也是選擇智能手錶不得不提的一個指標，對於某些不喜頻繁充電以及記不住充電的人來說，續航太短這個問題可以說是很大了。

二）應用市場

因為有了 eSIM 卡功能，也就意味著不用帶手機就可以接打電話，在便捷性上體驗會更好。

三）運動健康

這可以說是很多人選擇智能手錶的主要原因了。

運動功能方面需要注意是否有獨立GPS、支持多少種運動模式、能否自動識別運動模式、防水等級如何；而在健康方面則需注意血氧監測、心率監測、睡眠監測等常備功能是否具備，數據準確度方面如何。

3）產品使用體驗

一款智能手錶雖然顏值與功能兼具，但是用起來卡頓、屏幕顏色奇怪，相信很多人到手的瞬間就會想退貨！因此，一款智能手錶的處理器和屏幕分辨率也是選購的重中之重。

處理器是智能手錶最重要的元器件，它決定智能手錶的主要性能，影響運行的流暢程度，相當於智能手錶的大腦和核心計算能力。屏幕則會影響顯示效果，比如對比度看起來是否鮮豔，亮度適應環境的光度等。

4）自身需求

最後的最後，就是看我們自己的需求，無論是功能還是預算，還是得根據實際出發進行選購，然後通過價格、產品功能和參數進行綜合比較，做好減法、篩選，就能挑選出最適合我們的智能手錶啦。

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