華為智能手錶首次支援30米深海潛水　WATCH GT 3 Pro將於這天發佈

HUAWEI 早前已宣佈於4月28日舉行一場發佈會，會上除了發表摺屏手機新作 Mate XS2外，近日更有傳會上發表一款支援深度30米水深的智能手錶「WATCH GT 3 Pro」!



HUAWEI WATCH GT 3 Pro 是 WATCH GT3 的升級版本，除了繼承GT系列長續航及專業運動健康管理功能外。

HUAWEI WATCH GT 3 Pro有望成為首款支援深水的智能手錶。

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近日官方還透露 WATCH GT3 將具備 EN13339 規格，可支援最大深度30米水深，有望成為首款支援深水的智能手錶！此外，WATCH GT 3 Pro 預計會採用了全新的外觀設計，而更會新增陶瓷版本。

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而由曝光的白色陶瓷版本 WATCH GT 3 Pro 來看，錶圈的右下方將設有粒全新的按鍵，錶面尺寸都比上一代有所縮細。

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