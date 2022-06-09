熱水爐安全使用｜近日黃大仙發生一宗熱水爐爆炸意外，屋內一名 79 歲伯伯在家中被儲水式電熱水爐爆炸波及，導致背部燒傷。消息指，懷疑該儲水式電熱水爐長達一個月開啟電源運作，才導致爆炸發生。消委會也曾在報告中指出，電熱水爐使用上的危機，原來長期開著和使用錯的花灑頭是大忌。



長開儲水式電熱水爐會爆炸？

今次的意外原因，除了持續一個月未有關上儲水式電熱水爐外，更重要的是該電熱水爐已使用超過 15 年，機件有機會已經老化，導致機內壓力過大或短路引致。從 Facebook@黃大仙區友 的相片可見，爆炸的威力令鋁窗變型和飛脫，非常危險。

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消委會tips

消委會曾在報告中分享各種類型熱水爐的安全要點，原來花灑式熱水爐必須保持出水位暢通，如使用有開關的花灑，有機會令壓力不能透過花灑頭排出，同樣有可能發現爆炸問題。另外，消委會也提醒使用完熱水爐後，要把電源關上，如發現熱水爐有跳掣和電氣部件損壞，就應關掉電源及停止使用，再找註冊電業承辦商檢查及維修。

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資料來源：Facebook@黃大仙區友﹑消委會