iPhone 13／小米12X／vivo S15 Pro 全能機比拼　這款表現最均衡

每年都有不少購物節，這都是換機購機的好時節，今年同樣不例外。甚至個人覺得，今年買換機也要比往年更合適。不過降價雖好，卻也容易讓人陷入糾結，尤其以走量為主的機型中，普遍存在一些實力均衡、產品力極強的產品，它們該如何去選，確實是個問題。



所以，筆者這裡就綜合部分用戶的反饋，選出了vivo S15 Pro、小米12X以及iPhone 13三款熱門產品，通過三者之間對比，為大家選購做一個參考。

1）外觀對比：沾指紋還割手！ iPhone 13最不推薦

用戶在挑選手機時，外觀是很重要的參考，手機顏值好不好看，手感是不是符合心意，會不會沾指紋，都影響著大家的決斷。

從外觀設計來看，vivo S15 Pro依舊是輕薄愛好者的最佳選擇，188g的重量配合正反雙曲的機身設計，手感上相當出色。屏幕方面，vivo S15 Pro搭載了一塊6.56 英寸E5材質的120Hz超感曲面屏，支持HDR10+顯示、P3廣色域以及SGS護眼認證以及1500nit的局部峰值亮度，看參數就能感受到這塊屏幕的誠意。

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小米12X無疑是小尺寸手機愛好者的不二之選，69.9mm機身寬度、176g重量以及同樣雙曲的機身設計，單手握持上比較舒服，手小的用戶很適合這款。另外，小米12X的屏幕表現也不錯，中置挖孔，分辨率為FHD+，刷新率同樣達到了120Hz，不過峰值亮度不如vivo S15 Pro，只有1100nit。

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在握持手感上，iPhone 13應該是三者中稍差的了。 iPhone 13整體外觀設計和上一代差別不大，但重量卻增大了11g，重量為173g，用起來並不重，奈何選擇了直角邊框，割手感雖然不如Pro版強烈，手感卻比不上採用雙曲邊設計的vivo S15 Pro和小米12X。

iPhone 13屏顯素質不錯，但不支持高刷，如果你用慣了高刷屏，這一點顯然並不是容易接受，但如果你是iPhone 12換iPhone 13，問題就不大。

背殼設計上，vivo S15 Pro全新升級螢石AG工藝，玻璃表面的微觀晶體在光線的照射下會變得更加閃耀。螢石玻璃帶來了更加飽滿的視覺觀感和舒適觸感，有微微磨砂的感覺，手感比較細膩，不容易有指紋。

小米12X同樣採用了AG玻璃工藝，雖然沒有vivo S15 Pro那麼閃閃發亮，但同樣不易沾指紋，就這一點而言還是不錯的。

相比較之下，iPhone 13就要遜色一些了，儘管玻璃機身精緻感十足，但指紋不可避免，更適合帶殼使用，無形性中也增加了手機的重量。

2）性能續航：跑分最高充電最快，vivo S15 Pro有點強

如果外觀選擇還屬於見仁見智，每個人都有不同的選擇和偏好，那麼性能方面就沒什麼太多需要糾結的了。

從性能配置來看，vivo S15 Pro搭載了天璣8100處理器，還有vivo自研的獨顯芯片Pro加持，雙芯的配置也讓vivo S15 Pro的性能體驗堪比遊戲手機；小米12X則搭載了驍龍870處理器，並搭配LPDDR5+UFS 3.1性能組合，實力同樣不可小覷。 iPhone 13的性能同樣無需懷疑，畢竟採用了A15處理器，哪怕這顆A15不及Pro系列上的“滿血版”，但各方面體驗都十分出色。

話不多說，我們還是先來看一看三者的安兔兔跑分情況：

從跑分來看，vivo S15 Pro跑分超過81萬分，位列第一，接下來是iPhone 13，跑分超過了77萬，小米12X稍遜色一些，跑分為67萬多一點。具體來看，vivo S15 Pro和iPhone 12的PU成績相對更出色，基本都達到了30W+的水平，這意味著二者在遊戲性能上會更加突出一些。

在快充續航表現上，vivo S15 Pro搭載了80W雙電芯超快閃充和4500mAh電池。小米12X則採用了67W快充+4500mAh的充電方案，vivo S15 Pro在30分鐘左右可以充滿整部手機，小米12X要慢上一些，但35分鐘也能充滿，對於普通用戶而言，日常利用零星時間給手機快速充電是完全夠用的。和“捲到起飛”的安卓陣營相比，iPhone 13在充電上沒有任何優勢，20W的充電功率也無法改變用戶的充電習慣，在充電體驗上的差距還是很大的。

不過，iPhone 13在續航上會有一些優勢，儘管電池不大，容量只有3095mAh，但Apple續航一直為果粉津津樂道，所以別看iPhone 13電池容量比不上vivo S15 Pro和小米12X，但在5小時續航測試中也能保持一個不錯的成績，顯然沒高刷確實有助於提升續航。

3）後置影像：白天大家都不差，夜景vivo S15 Pro完胜

影像一直都是vivo S系列的拿手好戲，這一次同樣沒讓大家失望。 vivo S15 Pro的主攝採用了一顆Sony定製版的IMX766V傳感器，搭載了vivo全新的蜂鳥超級防抖，此外還擁有一顆1200萬像素的超廣角微距攝像頭和一顆微距鏡頭。

小米12X方面，主攝同樣是大家已經非常熟悉的IMX766，輔助鏡頭包含一顆1300W超廣角和一顆500W長焦微距。

iPhone 13沒太大懸念，後置兩顆1200W像素廣角超廣角鏡頭，同時用上了之前iPhone 12 Pro Max專屬的傳感器防抖功能，別看像素數並不是很高，但實際成像效果卻非常能打。話不多說，我們還是先來看一看三者真實表現。

首先在白天場景中，三者主攝之間差距並不是特別明顯，小米12X色彩飽和度偏高一些，看起來比較透徹，不過暗部表現不如vivo S15 Pro和iPhone 13，尤其是vivo S15 Pro，暗部細節是三者中表現最好的。 iPhone 13邊緣畫質有一些損失，並有輕微曝光，觀感上不如vivo和小米。

超廣角方面，在白天樣張中，iPhone 13表現無疑是令人印象深刻的，無論是色彩還是曝光，亦或者白平衡都更為出色。 vivo S15 Pro細節很清晰，尤其是樹幹的紋理，十分清晰。小米12X畫面稍微有些泛白，看起來有一些霧氣濛濛的感覺。

時間來到晚上，當光線條件下降時，三者在夜景方面的差距遠比白天更加明顯。從樣張來看，iPhone 13的畫面是最亮的，但是夜景色彩也很奇怪，天空嚴重偏藍，看起來像加了一層濾鏡，而且「鬼影」同樣沒有避免掉，夜景體驗確實不太好。相較之下，vivo S15 Pro和小米12X確實表現要好很多，畫面純淨，噪點也少，高光壓制也不錯，突出了夜景氛圍感。

超廣角方面，vivo S15 Pro的觀感是最好的，無論是畫面亮度還是寬容度都十分不錯。小米12X和iPhone 13的暗部細節丟失嚴重，其中iPhone 13超廣角樣張還充斥著大量噪點，夜景效果很一般。

總結

眼下又一個購物節接近，很多用戶都有換機打算，那麼這三款手機究竟怎麼選，看完了vivo S15 Pro、小米12X和iPhone 13的對比，相信大家心裡也有了一個初步的判斷。

不難發現，國產機在綜合體驗上確實不比Apple遜色，甚至有些場景下還會有更好的表現。首先，vivo S15 Pro是三者中各方面表現最均衡的一款產品，外觀輕薄，顏值出色，同時還搭載了性能功耗兼具的天璣8100芯片和獨立顯示芯片Pro，性能上足以媲美電競旗艦。除此之外，該機在充電續航影像上都沒有太大槽點，尤其是影像，白天表現出色，夜景表現更好，可以說是三款機型中拍照能力最突出的，如果你關注性能或者拍照，vivo S15 Pro會是一個首選。

接下來是小米12X，這款手機有著小屏愛好者最喜歡的屏幕尺寸，性能和充電也都達到了去年旗艦機的水平，綜合體驗雖然不算太亮眼，也沒有太多槽點。當然，如果放在3K價位，筆者肯定還是推薦vivo S15 Pro的，但是眼下畢竟是購物節，小米12X目前在京東價格已經跌至2399元，如果你手中預算只有2K，這款手機還是很值得擁有的。

最後就是iPhone 13，接近iPhone新機到來日子，iPhone 13指定機型一度降價超過千元，即便如此，售價還是接近5K，對於預算不多的朋友而言，這個價位顯然還是挺高的。

個人覺得，如果大家並不是奔著品牌去的，只是單純為了體驗，無論是vivo S15 Pro還是小米12X，綜合表現都更值得大家去考慮。但如果你認准了Apple品牌，那沒什麼好說的，眼下確實是一個合適的換機時機，還是可以考慮入手的。

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