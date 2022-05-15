Samsung／Huawei／vivo 折疊手機測評｜分屏及影像表現結果出爐

隨著vivo X Fold的發布，市面上的主流Android手機廠商皆以亮相自家的折疊屏產品。不可否認的是，折疊屏產品隨著近一年時間的內捲，已經逐漸從有錢人的玩具過渡到普通人的消費品。那麼對於普通消費者而言，目前市面上所能購買到的主流折疊屏手機，到底應該怎樣選擇呢？



首先這裡我們並不推薦普通消費者選擇縱向折疊的折疊屏產品，因為這類產品往往會在性能體驗上有所犧牲，看起來更像是為了折疊而折疊的產品（如果你是追求時尚的女性用戶，那就當我沒說）。於是我們選擇了三款不同價位的橫折產品，他們分別是來自華為的HUAWEI Mate X2（17499元人民幣起，約港幣21600）、來自Samsung 的Samsung Galaxy Z Fold3 5G（14999元人民幣，約港幣12408起）以及vivo剛剛發布的vivo X Fold（8999元人民幣起，約港幣10,514）。我們將從這三款產品的客觀數據以及主觀體驗，給到大家在選擇折疊屏上的一些幫助。 （沒有選擇剛剛發布的HUAWEI Mate Xs 2是因為外折並不在我們的對比範圍內）那麼廢話不多說，直接進入到我們的正題。

1）初上手雖不友好，但誰又能拒絕一塊會對折的玻璃呢？

首先我們對三款產品的主要參數進行對比，幫助大家更好地了解這三款產品的基本配置：

三款產品的基本配置（中關村在線授權使用）

從三款產品的價格來看，折疊屏的確正在朝著普及化的方向發展，年末至今發布的折疊屏產品基本都是4位數的價格就能入手，也讓不少對折疊屏感興趣的朋友嚐到了鮮。同樣的，隨著一年多的發展，在大家最關心的屏幕摺痕問題上，能夠看到華為和vivo還是比較有優勢的，基本看不見摺痕；而Samsung 還是很明顯能夠看屏幕正中央摺痕的痕跡。

不過根據我了解到的幾位折疊屏用戶，他們對於摺痕問題的答案基本一致：買之前會關注，使用中不在乎。相較於摺痕，他們反而更加關心整機的尺寸以及手感怎樣。根據官網的數據顯示，三款折疊屏的重量從小到大排序分別是Samsung （271g）、華為（295g）、vivo（311g）。

不過相對應的這三款折疊屏的屏幕尺寸與機身重量是成反比的，其中vivo最大，外屏為6.53英寸，基本和正常的手機沒什麼兩樣，而在打開後內屏尺寸能夠達到8.03英寸，堪比最新款iPad mini的大小了；華為基本和vivo一致：外屏6.45英寸，內屏8英寸；而Samsung 的屏幕尺寸是最小的，外屏6.2英寸，內屏7.6英寸。單看數據還好，但實際上Samsung 的外屏是一塊24.5:9的屏幕，所以拿起來基本和遙控器沒兩樣。而據說之所以採用這樣的設計，是為了用戶能更方便地握持，但為此犧牲了外屏，確實在體驗上比起其他兩款要差上不少。

既然聊到了屏幕，我們就不得不聊聊這三款折疊屏的屏幕刷新率。如今高刷屏基本成為了智能手機的標配，這三款手機也做的不錯，在內外屏的轉換上都不存在撕裂感。Samsung 和vivo內外屏都採用了120Hz的刷新率，華為則是內外屏90Hz的刷新率，雖然沒能用上120Hz的刷新率，但作為發售一年多的產品，也可以理解。

下面是三款手機的厚度對比，這裡我們就不聊數據了，直接通過圖片聊一聊直觀感受。能夠看到三款產品在厚度上差別不大，華為不論是折疊後還是展開狀態應該都是最薄的，Samsung 其次，vivo最後。

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最後聊聊三款折疊屏的手感體驗，這三款產品我基本上都有作為安卓主力機使用過一段時間，如果只聊個人的手感體驗，我更喜歡vivo X Fold：

Samsung Galaxy Z Fold3 5G前面我也吐槽過了，外屏太像一塊遙控器了，以至於在外面我都不太願意拿出來用。

而HUAWEI Mate X2有些薄，在重量上也有些輕飄飄，就是那種拿起來感覺分量不是太足的感覺。同時我個人是很難單手打開折疊狀態下的HUAWEI Mate X2，所以操作起來也有些費勁。

vivo X Fold雖然是三款折疊屏中最沉的一款，但結合上8.03英寸的大屏，給人一種用料很紮實的感覺，折疊開合也可以很輕鬆地單手完成。

然後我們聊一聊三款折疊屏的懸停體驗，其中只有HUAWEI Mate X2是不支持自由懸停的，相對的就缺少了很多懸停玩法，比如懸停拍照、懸停播放影片等。

最後我們聊聊三款折疊屏的分屏體驗：

折疊屏的懸停體驗（中關村在線授權使用）

三款折疊屏都沒有浪費自身的這塊大屏，在分屏體驗上都值得肯定的。一屏多用，不僅可以提升生產力效率，也能提升摸魚幸福感。

不過三款折疊屏還有一個共同的缺點，因為我之前沒有使用過折疊屏產品，所以初上手還是比較難以接受折疊屏的重量的，好幾次在外面單獨使用外屏時都險些脫手。所以折疊屏產品初上手並不是特別友好，但一想到這是一塊能夠折疊的玻璃，誰又能拒絕呢？

華為折疊屏的分屏體驗（中關村在線授權使用）

Samsung折疊屏的分屏體驗（中關村在線授權使用）

Vivo折疊屏的分屏體驗（中關村在線授權使用）

2）App適配折疊屏，將是大勢所趨

聊完初上手體驗，下面我們聊聊影響折疊屏體驗的關鍵要素——App的適配情況。

我們選擇了日常生活中會使用到的5款App進行測試對比，看看使用折疊屏能不能帶來超越傳統智能手機的使用體驗。

首先是國民級小而美App——微信 Wechat

經過測試，三款App都支持作為平板的方式登錄，這也就意味著你可以同時在一款傳統智能手機以及一台折疊屏手機上同時登錄微信，如果你需要，甚至可以再加上一台PC，實現三端同時登錄。

不過其中華為對於微信有著更深一步的適配，可以實現對話框與消息列表的分屏以分級菜單的形式呈現，也能更好地利用8英寸大屏的使用空間。不過這應該只是微信適配的問題，後續的折疊屏產品應該都是可以普及的。

App的適配情況（華為）（中關村在線授權使用）

下面是地圖應用，這也是很多折疊屏產品宣傳中的一大賣點，屏幕更大就能夠看到更大視野的地圖。我們在選取高德地圖測試時發現，除了地圖顯示面積更大，也並沒有什麼針對折疊屏優化的功能，看來高德內部還沒有使用折疊屏的程序員。

地圖應用（中關村在線授權使用）

下面一項是購物軟件的適配情況，我們選擇手機京東App進行測試。結果只有Samsung 是不支持二級菜單顯示的，vivo和華為都是可以一邊瀏覽一邊查看商品詳情頁。看來外來的和尚也不一定好念經。

下一項是影片App測試環節，我們選擇了嗶哩嗶哩作為測試軟件。三款折疊屏得益於大屏的加持，看起影片來都很爽，這也是傳統智能手機遠不能及的一點。值得一提的是，vivo X Fold在嗶哩嗶哩中還加了懸停狀態下的適配，觀看影片時，可以將手機懸停放置於桌面上，上半屏觀影，下半屏則變身觸控板，可以通過滑動/點擊控製播放進度、音量、亮度。

影片App測試（中關村在線授權使用）

最後一項是在我身邊某“韭菜”強烈要求下測試的，我們選擇的是炒股App——富途牛牛。測試中，三款折疊屏的大屏的確非常適合查看股市走向，其實vivo對富途牛牛也進行了深度的優化，能夠更好地利用大屏進行炒股操作。

炒股App——富途牛牛測試（中關村在線授權使用）

總得來看，目前市面上App對於折疊屏的優化還有很大的進步空間，正如安卓平板的應用適配情況一樣。隨著vivo X Fold的入局，相信在各家折疊屏廠商和應用開發者的共同努力下，能夠帶來更好的折疊屏應用適配體驗。

3）影像體驗，沒有相機廠商撐腰的確略遜一籌

隨著5G流媒體的發展，一台手機的影像體驗也越來越成為用戶選購的關鍵要素。雖然這並不是折疊屏的賣點，但我們還是要對比給大家一些參考意見。

首先看看主攝表現：

從左到右分別是vivo X Fold、HUAWEI Mate X2、Samsung Galaxy Z Fold3 5G（以下相同）。在主攝的表現上，三款折疊屏的表現都很不錯，差異在成像風格上各有不同，比較主觀，這裡我們就不做評價了，各位自行把握。

長焦表現：

在長焦的表現上，Samsung Galaxy Z Fold3 5G有些銳化過度的情況，但並不影像整體觀感。 HUAWEI Mate X2則有些塗抹感，綜合來看vivo X Fold的表現最好。

夜景表現：

在夜景場景下，Samsung Galaxy Z Fold3 5G依舊是算法的問題，有些偏色，白平衡也失準了；HUAWEI Mate X2和vivo X Fold的表現都不錯，華為算法下夜空更貼近真實色彩，vivo的色彩則是更討喜，更符合人眼觀感。看來，華為和vivo與相機廠商聯合研發並不只是個噱頭，的確帶來了更好的影像表現。

4）綜合體驗上，我更推薦買新不買舊

就綜合體驗上來看，我給出的選購建議是買新不買舊，vivo X Fold 無論內外雙屏體驗的同步性，還是驍龍8旗艦處理器的強勁性能，又或是蔡司加持的全焦段影像系統，都是此前折疊屏手機市場所沒有的。

HUAWEI Mate X2雖然表現也很優秀，但基於17499元人民幣起，約港幣21600的定價來看，門檻有些高了。適合使用鴻蒙生態且財力雄厚的用戶；Samsung Galaxy Z Fold3 5G 作為折疊屏行業的老大哥，據說新款的Samsung Galaxy Z Fold4 就快發布了，還是觀望觀望吧。

作為一個之前沒有長時間接觸過折疊屏產品的用戶，體驗完一段時間後，對比這三款產品，還是能夠體會到在這短短的一年時間裡，折疊屏真的是有在快速進步的。並且從價格上來看，折疊屏似乎也不再只是一個「昂貴玩具」了，四位數的定價也讓更多的用戶願意去嘗試下折疊屏這種全新的手機形態。同時，也隨著越倆越多的廠商開始在折疊屏產品上發力，也意味著折疊屏手機正在走向大眾，成為主流。

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