watchOS 9健康功能提升　睡眠階段、心房顫動偵測還有用藥安全App

在介紹完了iOS 16之後，WWDC發布會的重點來到了watchOS 9上。本次更新了四款全新錶盤（天文表盤、月相錶盤、歡樂時光表盤、大都會錶盤），並推出了全新的Siri UI和新的橫幅通知。



運動健康APP方面，watchOS 9新增了三項跑姿檢測指標。

watchOS 9更關注健康訊息，備有全新用藥App。

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可以通過陀螺儀對用戶奔跑時的垂直移動指標、步長和觸底時間進行實時監測，制定出最適合用戶的訓練強度。用戶也可以選擇針對性的鍛鍊（如增強耐力、爆發力）等等。iPhone用戶也可以利用運動健身APP對生活中的每一次運動進行實時記錄。

作為智能穿戴設備，Apple watch搭載的watchOS 9對睡眠監測功能也進行了更新。對於有房顫症狀的用戶，watchOS 9可以隨時記錄房顫歷史，並生成PDF交給醫生。

watchOS 9同樣新增了用藥APP，幫用戶記錄藥物的服用次數、時間，並警告用戶藥物之間可能產生的衝突。

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