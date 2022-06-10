小米手環7螢幕更大　全天候血氧偵測、14 天續航　7大賣點逐個數

席捲全球、最受歡迎智慧穿戴裝置的小米手環，6月1日起全新一代產品「小米手環7」正式在台開放預購，並於 6 月 8 日起陸續出貨。



今年的「小米手環7」擁有較上一代可視面積增加 25% 的 1.62 吋 AMOLED 螢幕，全新支援微光螢幕（Always On Display），同時擁有全天候心率、血氧、睡眠連續偵測與 110+ 種運動模式，維持最長 14 天的超高續航，再次刷新手環新標準。

點擊圖片了解小米手環7的強勁賣點。

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「小米手環7」亮點1. 大螢幕可視面積增加 25%

小米手環代代探索輕盈與大螢幕相結合的最佳平衡點，小米手環 7 擁有更大的 1.62 吋 AMOLED 螢幕，螢幕顯示密度達 326 PPI，可視面積相較上代增加了 25%，保持細膩觀感的同時帶來更寬闊的視野，不論是跑步時看心率，還是通勤路上看訊息，都是抬手一瞥的小事。

「小米手環7」亮點2.首度支援Always On Display

小米手環 7 首度支援微光螢幕（Always On Display，（AOD），不需喚醒螢幕即可查看時間、通知等資訊，另外開啟螢幕顯示時間也可自定義選擇，將便利性與實用性全面提升！

「小米手環7」亮點3.全天候連續健康偵測

小米手環 7 新增全天候連續血氧飽和度（SpO₂）偵測，能在低血氧含量震動提醒，可以幫助登山、長跑愛好者及時地關注自身血氧含量。同時，小米手環系列飽受好評的全天候心率檢測、連續科學睡眠偵測、壓力偵測、女性健康與呼吸訓練等功能在小米手環 7 上也悉數承接，持續守護大家的健康。

「小米手環7」亮點4. 多種專業運動資料分析

小米手環 7 全面升級 110+ 種運動模式，並全新支援「最大攝氧量」、「訓練負荷」、「恢復時間」與「有氧/無氧訓練效果」四大專業運動資料，可以幫助用戶時刻自我檢視運動水準、評估體能消耗，輔助用戶用科學調整運動量，全面衡量用戶運動效果。

「小米手環7」亮點5. 5ATM 防水

擁有 5ATM 防水等級的小米手環 7，意味著載 50 公尺水深下具備防水效能，一般日常如淋浴、雨中當然「大丈夫」，小米手環 7 亦可用於淺水活動，如：泳池游泳。

「小米手環7」亮點6. 多種主題錶盤＋多彩腕帶

小米手環 7 提供 100 款以上的全新免費主題錶盤，每一款均充分利用 1.62 吋大螢幕優勢，兼顧資訊展示與個性美觀。另外小米手環 7 也同步推出 9 款多彩腕帶，除了素色款式，今年小米還準備了迷彩和螢光款式。

「小米手環7」亮點7.超長續航 14 天

小米手環 7 在一般使用模式下提供最長 14 天超長續航，免去頻繁充電的困擾，與小米手機連動後，不僅能在手環上接收來電提醒與訊息通知，還能同步手機上的行事曆、查找手機、控制手機音樂播放等，所有經典的小米手環系列功能應有盡有。

「小米手環7」多少錢？哪裡買？

「小米手環7」售價為港幣$319元，從6月1日起於小米商城mi.com等指定店點門市全面開放預購，於6月8日起陸續出貨。另外，在台灣「小米手環7」腕帶素色款售價為新台幣 NT$115 元，提供活力橙、冥思綠、悅活粉、靜息白、舒展藍與夜躍黑等6種款式，將於6月底前開賣；至於迷彩款與螢光款的「小米手環7」腕帶上市日期與售價將於8月底前公布。

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