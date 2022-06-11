為何iPhone靜音鍵沿用15年不廢除？　靜音模式代替不了原因在這裏

最近網上很多關於手機需不需要靜音鍵的討論，我們編輯部關於這個問題也進行了討論。



結果就分為了兩個陣營，一方覺得靜音鍵有必要，另一方覺得完全沒有必要。

手機中的靜音鍵還有存在價值嗎？

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01 支持方：一鍵靜音，確確實實提升了用戶體驗

支持方表示，蘋果在2007年最初設計這個靜音鍵時就是為了商務人士使用，避免有人打擾會議。15年過去了，現在這個靜音鍵仍然有這方面的作用，有了這個靜音鍵，在開會的時候不用把手機解鎖打開，直接一鍵靜音。

除了這個功能，這個靜音鍵的用處還有很多，比如在晚上關燈要睡覺時，手機頻繁來消息振動，靜音鍵可以直接關閉聲音振動，靜音模式還需要打開手機，比較刺眼，在看電影和面試時也是同樣的作用。雖然這個設計看起來比較懶，但是相比於現在不斷堆料，強調性能的手機，這個設計確確實實能夠提升用戶體驗。

02 反對方：靜音模式就夠用了，靜音鍵多此一舉

反對方表示，一個靜音鍵你的使用率有多高呢？有什麼是靜音模式代替不了的呢？手機的內部空間是如此的寶貴，有了這個靜音鍵就會佔據不小的內部空間，還不如把這個靜音鍵換成耳機孔。

而且有了這個靜音鍵還會降低手機的密封性，掉水裏時手機進水的概率就會更大。用一個使用率並不高的設計來佔據手機的內存，覺得並不划算。

據我了解，目前有靜音鍵設計的只有蘋果手機，Android陣營裏面只有一加手機，別的手機並沒有類似的設計。造成這一現象的原因之一，是蘋果和一加申請了相關的專利，別的廠商使用相同設計或涉及侵權。還有就是靜音鍵確實不在他們的優先級中。

我在這次討論中是支持方的觀點，我覺得靜音鍵是一個好的設計，確實能讓我更加便利。相比於不斷堆料，參數漂亮的手機，我更看重一部手機對於用戶使用體驗的提升。

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