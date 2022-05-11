iPhone 14 Pro系列屏幕尺寸有變？　邊框立功令顯示螢幕變大了

近日，顯示供應鏈顧問（DSCC）首席執行官@Ross Young爆料，由於藥丸+圓孔的歎號挖孔屏替換了劉海屏和更窄的邊框屏幕。



iPhone 14 Pro系列和iPhone 13 Pro系列屏幕尺寸有所區別。iPhone 13 Pro屏幕尺寸6.06英寸，iPhone 14 Pro的屏幕尺寸為6.12英寸；iPhone 13 Pro Max屏幕尺寸6.68英寸，iPhone 14 Pro Max屏幕尺寸6.69英寸。

網傳iPhone 14 Pro系列，在外型尺寸上沒改變，但顯示螢幕卻得以變大，原來是邊框設計立了大功。

+ 6

據此前報道，在硬件方面，iPhone 14 Pro/Max配備6GB RAM，A16處理器，4800W主攝，支持8K視頻拍攝。

當然，這些都還只是傳言，官方並未透露相關訊息，對該新機感興趣的小夥伴兒可以持續關注。

延伸閱讀：傳 iPhone 14機模曝光 4款機型只剩兩尺寸 mini細機將消失？

+ 5

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】