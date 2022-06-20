10款Apple讓人印象深刻的產品　第一代iPhone、iPod 滿滿回憶

Apple可以說是全球最偉大的科技公司之一，在國內很多人的印象裡，Apple是這個世界最巔峰科技消費品的引領者。



但隨著喬布斯（Steve Jobs）去世，Tim Cook（Timothy Donald Cook）接任後，Apple在大眾心中至高無上的科技霸主地位也出現了動搖，而很多人也覺得喬布斯之後，Apple已經很少能拿出驚艷世人的產品了。

我認為其中一部分原因是，作為公司的最高領導人，喬布斯和Tim Cook的風格還是有明顯區別，喬布斯更偏向於技術追求，而Tim Cook更關注公司盈利，是個合格的管理者。

所以，大眾就能明顯感受到喬布斯在世時，幾乎每年都能給大家驚喜，而Tim Cook執掌Apple之後，則讓人覺得Apple一年比一年會擠牙膏。對此頗具工匠精神的老羅也不止一次的吐槽Apple無創新，但就我個人來看，無論是喬布斯還是Tim Cook，站在他們自己的角度來說，都帶領了Apple成為了偉大的公司，兩者風格不同，但都是值得讓人欽佩的風雲人物。

那喬布斯和Tim Cook 執掌Apple公司時期都帶來了哪些讓人印象深刻的經典產品呢？今天一起來盤一盤。

▼▼▼最讓人印象深刻的Apple產品回顧▼▼▼

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iPhone

第一代iPhone：重新定義手機 手機進入觸控時代

第一代iPhone的主體是一面3.5英吋觸摸屏，正面僅有一個實體按鍵，對於當年主流還是諾基亞的時代，這款機器可以說是顛覆了當年人們對手機這個工具的想像。

iPhone 4(S)：第一次對手機視網膜屏幕有了概念 喬布斯遺作

iPhone 4採用了3.5英吋的Retina屏，達到了驚人的326ppi。這也是人類視網膜的水平。讓大眾第一次關注到了買手機還需要看屏幕。同時iPhone 4也是Apple第一款在厚度，造型上革新的產品，方正的直板造型也給人留下了深刻的印象，至今仍然是包括Apple自己在內還在參考的設計方案。而iPhone 4S則是喬布斯的遺作，發布後第二天喬布斯就去世了，同時這也是第一款帶SIRI的手機。

iPhone X：全新命名 瀏海全面屏 開啟性能過剩時代

iPhone X雖然發布至今已經有5年時間，但從這一代產品起，我認為Apple手機就開啟了硬件性能過剩的時代，目前手裡還有iPhone X的用戶，實際上對今天的主流應用體驗上也都還比較流暢。

此外這款手機也是首次將屏幕邊框大幅縮減，而全新設計的瀏海屏幕，也是沿用至今，據悉會在iPhone 14上，劉海屏會逐漸消失。

點評

至此之後，雖然iPhone手機性能越來越強，銷量也是一騎絕塵，但對比國產Android機日新月異的技術革新上，Apple卻再也沒能發布讓人眼前一亮，讓人大呼還是Apple厲害的iPhone產品了。

Macbook

MacBook Air 2008：牛皮紙袋裡的手提電腦 永恆的經典

當喬布斯把MacBook Air 2008從牛皮紙袋裡掏出來的一瞬間，就注定了這款手提電腦是一款劃時代的經典產品。雖然目前來看這款手提電腦並不是最輕薄的，但在10多年前，這絕對是爆炸性的存在，而這一設計也延續了十多年，足見這組設計是多麼的超前。

MacBook 12：生不逢時的超輕手提電腦花瓶 CPU拖累了它成功

這款12吋的手提電腦重量僅920g，顏值、重量無出其右，對於便攜黨來說，這絕對是放在今天都不過時的超輕手提電腦。但由於當年手提電腦尺吋的限制，CPU無法發揮強大的性能，導致這款手提電腦成了一個花瓶。不知道在M1晶片發布的今天，這款輕薄界天花板能否再度復活。

MacBook Air 2021：M1晶片是最讓人震撼的亮點

與其說MacBook Air 2021是一代經典，不如說Apple自研的M1晶片讓人驚艷。而且MacBook Air 2021配置的晶片罕見的和Pro版本採用了同樣的M1晶片。在價格更低的前提下，憑藉著強大的性能優勢，性價比划算，讓不少人都有了想買的衝動。

點評

M1晶片的確讓Macbook的競爭力又往前走了一步，但就Apple目前的設計路線而言，我認為對比windows手提電腦還是過於保守了。

iPad

iPad 2：真正成熟的iPad開端

iPad一代可以說是開闢了人類對大屏觸控設備的需求認知，但真正影響目前iPad設計的我認為是第二代產品，它也標誌著iPad系列成熟的開端。

iPad mini2：便攜、性能全都要 小尺吋平板經典

iPad mini2首次在小尺吋平板中加入了視網膜屏幕，同時雙核A7+1GB內存的方案，讓它在同期的iPad中變成了性能不俗的小鋼砲，堪稱完美的小尺吋。

iPad Pro 2021 12.9英吋：方方面面都很頂 奈何iPad OS不給力

12.9吋版本採用了更加先進的Mini-LED顯示屏，擁有更高的對比度和屏幕亮度，同時搭載Apple自研的M1處理器，加上碩大的屏幕尺吋，理論上來說應該是超越手提電腦般的存在，但奈何iPad OS並非是一個擁有強大生產力的系統，讓人抱著大屏性能怪獸，略顯遺憾了。

點評

iPad銷量持續下滑，可以看出市場的飽和和用戶對iPad娛樂功能剛需性的減弱，而iPad還能再火一次的根本，我認為在於和手提電腦電腦做競爭，如果iPad OS能夠無限接近Mac OS，那麼大尺吋的iPad將大概率會迎來新的市場。

iPod

iPod touch7：經典就留給最後一代吧

iPod其實是一款非常長壽的Apple產品，前前後後火了20多年，而最終因為手機的功能越來越強大，它也避免不了被淘汰的命運。整個iPod系列可以說都非常的經典，之所以給了最後一代產品除了頗具紀念意義外，這款產品我認為也是目前市面上手感、顏值最高的科技產品之一。

總結

由於篇幅顯示，還有很多Apple其他產品線的優秀產品沒有給大家展示，但不得不說這20多年來，Apple用自己的創新和理念，改變了我們的生活方式。而喬布斯作為一個優秀的技術型領導者，就像科技圓夢師一樣，幫我們實現了一個又一個關於科技產品的想像。而對於Tim Cook來說，雖然帶領Apple攀登上了市值、盈利的高峰，但也希望未來能讓Apple繼續給大眾帶來更多的驚喜。

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