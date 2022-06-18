Apple｜盤點3款純粹「想要」的產品　買前好想要　買咗其實無需要

Apple作為當今全球範圍內最具影響力的科技公司，其每一條產品線幾乎都在其所在的行業裡有著舉足輕重的地位，甚至很多產品在整其所在的領域中起到了引領的作用。



比如iPhone、AirPods、iPad、Macbook等產品，但即便是Apple也並非每一款產品都能成為爆款。而且還有很多產品都是買前「我想要」，買後回家吃灰的雞肋產品。

▼▼▼即睇邊3款是你買前「想要」的Apple產品▼▼▼

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1）AirTag

AirTag無疑是Apple近幾年推出最具爭議且最失敗的產品，本身AirTag發布的初衷其實是作為一款防止大家丟三落四的小裝置，本身功能簡單且小巧輕便，但也正是AirTag具有跟踪功能，上市不久就被一部分別有用心的人用來跟蹤他人，甚至進行盜搶活動。此前，不止一個地區的警察反饋當地接到過居民反饋有人用AirTag跟蹤他們。Apple官方也針對這種情況推出過系統更新，但收效甚微。 AirTag作為一款定位，日常使用倒是很簡單，但講真的我入手它們都快一年了，幾乎是無感般的存在，甚至還有時候會出現定位不準報錯的情況出現，明明鑰匙串在我身邊，系統卻提示我東西已離開我身邊。

定位器本身其實沒有任何問題，但奈何使用它的人別有用心，誰叫Apple樹大招風，用戶基數眾多，產品出現一點點問題都會被放大，而且其官網售價都要239元/個。如果大家也和我一樣是「丟三落四」星人，我推薦大家在京東平台搜下「藍牙定位器」，單個也不足百元，功能上也足夠咱們日常使用。

2）Apple Watch

我以一名初代Apple Watch使用者的感受來告誡大家，Apple Watch這塊Apple的智能手錶，買之前十分期待，入手前一兩個月你會對其愛不釋手，再過兩個月你基本就會感到一天一充的苦惱，而隨著時間的流逝，你會逐漸忘記或遠離這Apple Watch手錶。首先，Apple Watch的續航性能盡人皆知的不太行，一天一充成了家常便飯，雖然有著不錯的數據監測性能，但架不住存在感極差，在Apple生態裡幾乎沒有什麼存在感，3000元的價格無論你是買塊入門級的機械腕錶還是買個更進階的戶外腕錶都比它強。

現在Garmin Forerunner 245戶外腕錶擁有三星定位、智能監測血氧、心率、游泳、騎行等多種專業運動，最大續航時長為7天，且現在京東平台秒殺價僅需1980元人民幣，這性能和價格不比Apple Watch香嗎。

3）Apple Magic Mouse 精妙滑鼠

Apple Magic Mouse 精妙滑鼠作為Apple電腦的原廠配件之一，擁有著簡潔大方的外觀，整塊玻璃的流線造型確實是顏值在線，但其由於過於偏向顏值黨，而實際上手的手感屬實有些拉垮，扁平的造型沒有左右按鍵的區分，都在日常使用中感覺不適，尤其是剛上手的前兩週。但有一說一其觸控板功能的加入確實給Mac系統帶來了更為方便的操控。不過，第二代充電款的充電方式也讓很多人吐槽。對於這款Apple Magic Mouse 精妙滑鼠來講，如果你是顏控或蘋粉我是推薦你入手的，但如果你想要一個舒適的滑鼠操控體驗，我推薦還是看看其他滑鼠吧。

要說滑鼠我們可選的產品屬實不少，從Razer到Logitech，價位也從幾十元到上千元都有很多值得入手的滑鼠產品，如果不是非要對Apple原廠有執念，大可不必非要入手Apple Magic Mouse 精妙滑鼠。

以上三款雖然產品本身並沒有大問題，但我真的太推薦大家入手，又不是沒有平替產品，而且原廠的售價也屬實有些不太親民，期望大家能夠閉坑踩雷，入手更適合自己的產品。別在買前我想要，買後就吃灰，浪費寶貴的預算。

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