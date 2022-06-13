Samsung Galaxy Z Flip 4真機曝光　支援120Hz　變薄且摺痕不明顯

撰文：中關村在線
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外媒某博主曝光了三星Galaxy Z Flip 4摺疊屏手機的真機實拍圖，從外觀來看和上一代基本沒太大變化。

但手機合上後的外屏更大，能顯示的內容也更多。

網傳Samsung Galaxy Z Flip 4的實機相片，外觀與上一代沒大分別。

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三星Galaxy Z Flip4搭載高通Snapdragon 8+旗艦處理器，這也是目前行業中的首款高通Snapdragon 8+摺疊屏旗艦手機。

而從實拍圖來看，內屏打開後仍然是中置挖孔屏，而且摺痕控制的更小。

三星Galaxy Z Flip4屏幕尺寸為6.7英寸，支援120Hz高刷新率，整機尺寸約為165.1×71.9×7.2mm，內置3700mAh電池，該機將在8月初正式發布，售價預計不會低於7500元。

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