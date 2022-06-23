手機SD卡擴充儲存空間還有必要嗎？　投票結果是否與你意見相近

隨著手機晶片的進步，手機廠商們在性能這條賽道已經很難分出高下，只能在外觀、IP68支持等外圍配置方面多做功夫。



再加上市面上SD卡品質層次不齊，目前很多中國的手機廠商都逐漸放棄了SD擴展插槽。

SD卡對手機來說是必需嗎？投票結果顯示的答案是否和你的意見相同？

+ 8

近日，外媒GSMArena發起了一項用戶調查，統計了外國網友對手機SD擴展的看法，出乎意料的是僅有15.66%的用戶表示「不需要SD擴展功能」，38.97%的用戶甚至選擇了「沒有SD擴展不買」，剩下的四成用戶則表示「有更好，沒有也行」。

另一項投票則是對用戶目前使用手機的存儲空間進行了統計，不出意外128GB-256GB存儲區間的用戶最多，達到了35.88%，大於256GB的用戶佔21.94%。

你認為現在手機SD擴展還是剛需嗎？

延伸閱讀：4招教你提高手機儲存空間 雲端儲存較穩陣 第三方擴容風險大

+ 25

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】