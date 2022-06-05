買手機｜盤點旗艦手機的4大優勢　性價比越用越高絕對值得購買

在當前手機品牌眾多，手機新品迭出的時代，用戶在選擇手機的時候會有兩個方向，一個是選擇價格更低的中低端手機，之後年年換新；另一種用戶則選擇，購買售價更高但配置強悍的旗艦手機，一步到位。



那麼哪一種用戶更精明呢？從實際的感受來看，似乎選擇旗艦機的用戶更容易獲得完美的體驗，旗艦機有4點優勢，不是中低端機能夠相提並論的。

▼▼▼旗艦手機的4大優勢▼▼▼

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旗艦機規格配置更強悍，使用體驗更出色

就從最重要的處理器來說，即便是兩年前推出旗艦手機，處理器也比當今推出的中低端機要好很多。這些中低端機的芯片無論是在CPU還是GPU上都遠遜於旗艦芯片，用久了更容易卡頓。相反，旗艦機上的芯片不僅在發布當時能夠獲得最出色的使用體驗，尤其是在玩最新最炫的手遊，幀率拉滿體驗更出色，即使在後續一兩年中仍然能夠保持較高的流暢度。

另外，作為手機最為重要的屏幕在旗艦機與中低端機上的表現也是天差地別，旗艦機的屏幕一般都是採用更高規格的三星A屏，顯示效果驚艷，同時還支持高刷新率，整體觀感更出色。就像iPhone 13系列，120Hz高刷新率的屏幕只用在了旗艦的Pro機型上，更低一些的iPhone 13和iPhone 13 Max的屏幕則只支持90Hz刷新率。

運行記憶體RAM和ROM存儲空間對當前的用戶來說也尤為重要，旗艦機運行記憶體可以做到18GB，存儲空間甚至到了1TB，足以應對用戶對流暢度和存儲的需求；而中低端手機低至2GB RAM和32GB存儲空間，使用時間長了更容易卡頓和空間不足。

影像拍照規格天差地別，旗艦機配備頂級規格長焦、微距、潛望鏡頭疊加徠卡、哈蘇（Hasselblad）優質調教，拍照效果遠超中低端手機，對於喜歡拍照的用戶來說旗艦機才是不二之選。

旗艦機外觀設計更亮眼，做工用料更紮實

手機與我們的生活和工作越來越密切，甚至可以說是機不離手，旗艦機外觀設計更出色，顏值更高，對外更容易成為社交話題，對內自己使用也更賞心悅目。對比中低端機，設計大多中規中矩，沒有太多特色和亮點。

旗艦機比中低端機在做工方面更紮實，許多品牌都有子品牌，比如小米有紅米，同樣的配置，旗艦父品牌要4、5000，但是子品牌只要2、3000。那麼，它們的差距在哪？其實就是外觀設計和用料做工了，無論是從手感，質感還是質量上，旗艦機的表現都更勝一籌。而中低端機處於成本考慮，做工用料同樣追求性價比，質感手感都會差一些。

可以暫時不用但不能沒有，旗艦機附加功能更全面

我們經常可以發現，旗艦機都是水桶機，什麼功能都有，特別是一些黑科技功能。如IPS防水，雙揚聲器，線性馬達，光學防抖、紅外傳感器、NFC、超高功率快充等等。這些在旗艦機上常見的功能，在中低端機上卻常常缺失，雖然用戶不一定隨時都能用上，但一旦有需要，旗艦機大多都能在關鍵時刻頂上。

旗艦機生命週期更長，越用性價比越高

旗艦機不止在配置、設計做工以及功能上更為出色，在系統等軟件聲明週期也更長。各個品牌的手機系統更新大多優先選擇旗艦機，後續的系統迭代旗艦機也更長，相反，中低端手機大多都是更新幾個版本後就不再提供新的系統更新，很難享受到大版本系統新功能的更新。

另外，旗艦機雖然購買的時候價格略高，但分攤到多年的使用週期，每年的成本更低。反觀「年年換新」的旗艦機，剛買的時候價格是略低，但每年更換總體成本更高。

總結

當然，每個人所處的境況和自身的認知不同，對選擇旗艦還是中低端也會有不同的理解。根據自己的實際情況量力而行即可，並沒有必要去糾結，到底是選擇高端旗艦還是說普通的手機。但是不得不說高端旗艦確實有著自己的優勢和特色，用料確實也更好一些，如果自己預算充足的話，還是建議去優先選擇旗艦機，一定能夠給你帶來更好使用體驗。

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