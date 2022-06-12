買手機時常被忽略的細節位　顯示屏玻璃用上這款抗刮性能大提升

2022年已半，各大手機廠商的中高低產品線基本都有更新，但廠商們的核心宣傳點大多集中在外觀、影像、性能、續航、顯示上，畢竟這些大項才真正關乎到產品的價格定位和能力水平。



但實際上，這些廠商們著重發力的大項並非是我們選購手機應該考慮的全部，一些之前我們可能並不關注的細節也會影響手機的使用體驗，最典型的一項就是手機屏幕的蓋板玻璃。今天就來為大家詳細說一說其中的門道。

買手機時顯示屏玻璃的品質常被忽略，但其實對手機的使用體驗來說是十分重要。

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01 蓋板玻璃是守住刮擦磕碰的底線

說到蓋板玻璃大家都不會陌生，作為屏幕顯示與觸控部分的上層保護層，它是與我們互動最頻繁的硬件之一。好的蓋板玻璃不僅能為我們提供絲滑流暢的觸摸體驗，還有助於提升顯示內容的清晰度。當然，其最大的功能便是為屏幕與手機提供保護，除了要具備基本的抗跌落能力外，抗刮擦能力也是非常必要的。

如今，曲面屏設計在手機上非常常見，而鋼化膜很難與帶有弧度的屏幕貼合到一起，當用戶在用機體驗與屏幕防護中二選一的時候，體驗一定會大於防護。在沒有任何保護的情況下使用手機是需要承擔更多風險的。如果因為意外跌落導致手機屏幕碎裂，大家不僅要承擔更換屏幕所帶來的高昂費用，還同時損失了維修屏幕時所花費的個人時間和精力。

簡而言之，優質的屏幕蓋板玻璃不僅會提升我們的使用體驗，還能在一定程度上弱化我們的用機成本。雖然屏幕蓋板從視覺觀感的角度來看它僅僅是一塊玻璃，但它所承擔的要比你想象的多得多。

02 堅韌是康寧大猩猩玻璃一直的追求

在屏幕蓋板玻璃領域，康寧公司一直佔據著第一把交椅，旗下的康寧®大猩猩®玻璃自2007年研發成功後就以超強的堅韌性能揭開了屏幕蓋板玻璃的新時代，從此其發展壯大的勢頭便不可阻擋。我們簡單回顧一下其主要產品的發展歷程——

2013年，康寧®第三代大猩猩®玻璃抗刮擦能力實現了四倍於其它競品鋁硅玻璃的能力； 2016年，康寧®第五代大猩猩®玻璃能從1.2米的高度跌落至堅硬粗糙表面保持完好；2018年，康寧®第六代大猩猩®玻璃跌落保護高度提升至了1.6米。

隨著需求的不斷轉變，康寧大猩猩玻璃也在不斷升級，2020年康寧公司推出了全新的Corning® Gorilla® Glass Victus™，首次實現了抗跌落和抗刮擦能力的同時大幅度提升。

康寧公司十幾年如一日不斷打磨康寧大猩猩玻璃，與用戶對屏幕需求的不斷提升有著密切聯繫。最初，大家可能只需要一款清晰度高的蓋板玻璃，而根據康寧在2019年對1000名中國智能手機用戶的調查中顯示，約68%的消費者願意購買跌落後屏幕不會產生裂紋的手機；約有五分之一的用戶很介意手機的屏幕會出現劃痕；有四分之三的用戶擔心劃痕會影響設備的性能。隨著需求的不斷轉變，康寧大猩猩玻璃也在不斷升級，最終為大家帶來了各方面性能都很優異的Corning Gorilla Glass Victus。

在康寧官方實驗室的測試中，Gorilla Glass Victus能從高達2米的高度跌落至堅硬粗糙的表面並保持完好，而競品鋁硅玻璃通常從不足0.8米的高度跌落時便出現損壞的情況。此外，Gorilla Glass Victus的抗刮擦性能也迎來了大幅提升，相較於上一代康寧大猩猩玻璃提升了兩倍，比其它品牌鋁硅玻璃高出四倍之多。

03 高品質玻璃受到了廠商和消費者的廣泛認可

當前旗艦級產品選擇Corning Gorilla Glass Victus作為蓋板玻璃的機型還是非常多的，例如小米12 Pro、OPPO Find X5 Pro、真我 GT2 Pro、一加10 Pro等等。即便是中低端產品，也有很多采用了前幾代的康寧大猩猩玻璃，比如採用了康寧第五代大猩猩玻璃的一加9R和紅米Note9 Pro、採用康寧第三代大猩猩玻璃的紅米Note9等等。

為何這些主流手機品牌都熱衷於搭載康寧大猩猩玻璃？小編總結了以下幾點：

首先，它能夠提供讓用戶放心的保護，不論是不經意的磕碰還是日常的刮擦，它都能為大家帶來最好的防護效果，尤其是對於很多不願意貼鋼化膜的用戶來說，康寧大猩猩玻璃用起來會更加放心；其次，康寧大猩猩玻璃也非常注重玻璃產品的厚度及光學性能，可以幫助手機產品為消費者提供良好的使用體驗效果；最後，康寧大猩猩玻璃有著一如既往的好口碑，其獨特的優點早已深入人心，有著較高的人氣與廣泛的追隨者。

所以，好的產品自然也更容易被市場所認可。目前全球有45個主要廠商、2400多種機型、超過80億台設備中採用了康寧大猩猩玻璃，其不僅被廣泛應用在在智能手機領域，在智能穿戴設備、筆記本電腦以及平板電腦等相關領域中也能發現它的身影。

筆者有話說：

相信在能力允許的範圍內，每位消費者都期望擁有高品質的體驗。而為了讓「品質」一詞走入千家萬戶，康寧大猩猩玻璃一直在努力著，即便獲得了市場的認可，仍然沒有放慢前進的步伐，仍然將打磨產品放到了首位，這也正是我們總能用上更堅韌的康寧大猩猩玻璃的原因。

最後我們的話題回到手機的選購上。簡而言之，我們選擇手機時不要只盲目去看廠商們著重發力的宣傳項，更多應該從自己日常的需求著手去選擇適合自己的產品。就拿蓋板玻璃來說，我們每次使用手機都要接觸到，而且還需要應付偶然出現的跌落刮擦情況，選擇一款蓋板玻璃堅韌的手機總是沒錯的。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】