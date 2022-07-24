智能手錶選方形還是圓形？　方錶利於與手機同步　圓錶有這缺陷

現在的智能手錶的普及率越來越高了，我們編輯部就有好幾位同事戴著智能手錶，有華為的也有蘋果的，有方形的也有圓形的。



那麼為什麼智能手錶有的方形，有的圓形呢，哪個外形設置會更好呢？

方形還是圓形？點擊圖片了解兩者在應用時原來會有這差別。

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1）方形錶盤更利於和手機內容同步

智能手錶在一定程度上就像一個微型的手機，能夠實現各類消息的接送，接打電話、NFC刷卡進站等功能。如果錶盤是方形的，手機和手錶的UI就更接近，設計更加省力，手機顯示的內容也更加完整。

圓形錶盤顯示的內容更少（中關村在線授權使用）

相反如果使用圓形錶盤，手機上的內容不能完整顯示，在錶盤的四周也會有屏幕空間浪費。看上面這張圖就懂了，同樣大小的錶盤，圓形錶盤顯示的內容更少。為了把消息顯示全，圓形錶盤就得把字體縮的更小，同時也產生了空間浪費。

2）圓形錶盤為了滿足不同人的裝飾需求

既然方形錶盤顯示的消息更全，那麼為什麼還要有圓形錶盤呢？圓形一直以來是大多數手錶採用的錶盤形狀，所以為了滿足不同人的需求，以及裝飾功能，很多廠商也都生產了圓形錶盤的手錶，畢竟有人就是喜歡圓形錶盤呢。

而且如果不是看了這篇文章，估計很多用戶根本不會考慮錶盤的形狀問題，而是直接根據品牌生態和功能選擇了。

3）根據自己手機生態決定購買智能手錶的品牌

如果是蘋果手機用戶，還是建議購買Apple Watch，Android用戶也最好買Android生態的智能手錶，如果串著買，很可能智能手錶的很多功能不能實現，甚至都不能連接。比如用的iPhone，買個華為手錶，可能很多個性化錶盤都不能使用，鴻蒙跨屏互動的功能也不能實現。

除了生態，當然還有價位、顏值、功能等諸多考慮因素。

延伸閱讀：智能手錶選購指南 你要高顏值定多功能？ 認清自身需求最重要

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】