4大原因解釋為何手機充電接口要在底部　內附3點清理、充電小建議

現在大家應該都已經習慣了手機底部充電，但你知道嗎？以前的功能機充電口並不是固定在底部的，有的是在側邊。那為什麼現在的智能機都在底部設置充電接口呢？具體原因有以下四個，一起來了解下吧~



▼▼▼4個原因解釋手機充電接口在底部▼▼▼

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1）充電口朝下不易進灰

這個原因應該不難理解，畢竟接口處都容易積灰，隨著手機使用時間的增加，充電口堆積的灰塵就會增多，相比於朝上或者在側面的設計，充電口朝下有更好的隱蔽性，灰塵堆積量會更少一些。

需要注意的是，手機放入口袋裡的時候，充電口最好要朝上。這是因為充電口長期有積灰不清理的話，容易導致接口接觸不良，輕則影響充電效率，重則損壞手機：如果接口碰到金屬碎屑容易造成手機充電時短路，導致手機燒毀。

2）不易損折數據線

這是考慮到手機在充電時，放在桌子上還好，但如果需要放在一個狹小的空間，比如背包或者口袋裡，那難免會彎折數據線，以往會導致數據線接觸不良甚至壞掉，我們得時不時碰一下數據線，才能放手機繼續正常充電，懂的都懂。

3）充電時接電話更方便

雖然不提倡大家在充電時接聽電話，但如果充電接口在側面或頂部，總覺得拿起來會很礙事，怎麼拿都不舒服，所以還是放底部最好。

4）智能手機的內部佈局

現在的智能手機內部佈局基本都差不多，其中聽筒、攝像頭、芯片等硬件往往都在機身的上半部分，而電池則在下半部分，所以充電接口在底部也是有跡可循的。

最後，給大家幾點小建議：



1）定期清理接口灰塵，方法：在牙籤上貼上雙面膠紙，伸進接口反覆擦拭即可；

2）盡量使用原裝數據線充電，避免使用劣質充電器，容易損壞手機電池；

3）不要等到手機沒電了再充，剩餘20%電量時充電對電池傷害更小。



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