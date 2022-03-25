iPhone進水無法充電？　千萬別用風筒吹　內行人提供自動排水方案

一名網友日前在PTT的iOS板上發文詢問「偵測到水是什麼狀況」，他解釋自己把手機插到行動電源後被叫去搬冰塊，他小心地不讓冰塊融化的水滴到褲子上，且只有放手機那邊的口袋下方沾到一些水，不至於滲透進口袋裡，沒想到事後拿出手機一看，手機螢幕竟出現「無法充電」的警告畫面，並告知「在Lightning連接器中偵測到進水。中斷連接來讓連接器完全乾透。立即充電可能會損害您的iPhone」，他無奈表示，連接孔沒有濕，以前下雨也沒遇過類似情況，「請問要等多久才可以充阿？」



貼文一出，網友紛紛留言解答，「用捷徑app，有進水用的，試試看」、「就靠聲音震動把水往外震而已，但應該是喇叭那裡而已」，還有網友提醒，千萬不要拿風筒吹乾，「捷徑可以排水，吹風筒會更慘喔」、「官方網站都說浸水不要用吹風機了，別亂用，會更慘」。

利用徑捷實現iPhone自動排水效果。

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其實，這個排水功能並非iPhone原先內建好的，而是要由使用者自行設定，YouTuber蘋果爹就曾分享操作方法。首先至「捷徑APP」切換至「我的捷徑」，點選右上角「+」新增捷徑，接著按下「加入動作」後，在「添加文字」處為該動作命名，例如：「排水」，再來搜尋「音量」，並將音量調整至100％，添加「Base 64編碼」音檔，最後「播放聲音」，就能順利讓iPhone自動排水。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone進水無法充電？內行人曝1功能「自動排水」免驚慌，多數人不知道

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