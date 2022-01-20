iPhone常見6大迷思都是騙人？解答你應否睡覺時充電、定期重開機

坊間流傳許多不當使用智慧型手機的方式，可能讓手機快速損耗，但這類說法往往眾說紛紜，令民眾反而愈聽愈霧煞煞。日媒All About近日特地邀請專攻蘋果產品的日本高人氣3C部落客「ばんか」，講解6大iPhone的使用迷思，像是「不可以使用非原廠充電器」等說法，其實都是騙人的！



1.避免刻意上滑關閉App

iPhone只要回到主畫面輕輕上滑，就能打開後台，有些人認為後台太多App預覽可能會消耗電力，或者造成手機當機，於是常常開啟後台順手將App通通上滑關閉。事實上，將App開開關關的做法反而才會造成額外的電力損耗，因為iPhone會自動將暫停使用的App改為待機模式，儘管沒有關閉也不會耗電，如果沒有特殊理由，基本上不建議關閉。

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2.不可以睡覺時充電？

手機不要充電一整晚的說法廣為人知，多數人皆認為，手機電量滿100%還繼續充電會加速電池老化，然而，iPhone使用的是鋰電池、擁有電池最佳化充電功能，會自動學習使用者的每日充電習慣，一旦電量達到80%將自動降低充電速度，直到使用者即將起床時才會慢慢地將電量充滿。

也就是說，使用者平常習慣晚上11點睡覺、早上7點起床，那麼手機會在使用者睡眠的時間段，讓手機充到80%後自動減緩充電速度，一直到接近早上7點的時候才會剛好充滿100%。

3.不可以使用非原廠充電器？

許多人認為非原廠的充電器可能會傷害手機，或者造成危險，不過就算不是原廠，只要通過「MFi認證」的充電器，皆有一定的安全保障，除非是沒有經過認證的充電器才需要避免使用。

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4.定期重開機

一般人沒事並不會將手機關機，但最好還是定期關閉電源、重新開機，不管是iPhone還是其它廠牌的智慧型手機，或者電腦，只要長期使用不關機，快取和負荷量過度累積，可能造成運轉速度降低或者卡機，因此建議可以1週1次讓手機重開機，以提升使用速度。

5.沒使用時Wi-Fi和藍芽時，應該關閉？

Wi-Fi和藍芽如果保持開啟狀態，會一直不停地自動尋找連線對象，暗暗地讓電力流失，但使用AirDrop、Sidecar或是個人網路共享時，就會需要用到Wi-Fi和藍芽，使用者可以自行判斷自己什麼時候開啟、關閉最符合使用需求。

6.允許App追蹤個人資訊

使用App時一定會跳出「允許App追蹤個人資訊」的要求，大部分的人會因為害怕個資外洩而選擇拒絕，實際上，這個功能是為了進行廣告推送的數據分析，僅取用部分使用者資訊，因此就算允許，基本上也不會有個資遭到盜用或者外流的情況。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：睡覺時手機充整晚會傷電池、上滑關APP能省電？3C專家破解iPhone常見6迷思，別再道聽塗說】