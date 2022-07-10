手機充電的3大謠言　高溫最傷電池　手機邊玩邊充到底有無問題？

大電池和快充一直是手機玩家追求的兩個參數，網上也流傳著很多充電的秘籍，如果你的手機不是旗艦其實不用關注，但對於更換電池非常昂貴的iPhone和摺疊屏手機來說，還是有必要破解一下謠言的。



▼▼▼即睇關於手機充電的3大謠言▼▼▼

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謠言一：手機不要頻繁充電？隨便用！

很多玩家都知道手機/手提電腦電池的壽命在800次左右，但不知道這個壽命的含義，就以為手機每次充電要消耗一次壽命，所以不能經常充電，其實這個算法是錯誤的。

鋰電池的循環壽命指的是放電容量達到額定容量算一次，如果分別放電10%，30%，40%，20%，這四次合計放電達到額定容量，才記消耗了電池壽命一次，所以手機隨時想充就充，不用擔心耗費電池壽命。

另外，鋰電池的壽命800次也不是說放電達到容量的800倍之後就損壞了，而是在800次循環週期之後可以提供設計容量80%的電量，只是沒有原來耐用了而已。

謠言二：手機快充損傷電池？瞎擔心！

還有一個經常會聽到的謠言是快充會損傷電池，畢竟充電速度那麼快，消耗電池壽命豈不是更快？其實這一點不用擔心，因為快充並不是損傷電池的罪魁禍首。

用過快充的玩家都知道，手機在快速充電時會發熱，而高溫又會影響電池內部鋰離子的活性，所以影響手機電池壽命的是高溫，快充的影響可沒有那麼大。

如果發熱控制得好，那麼是不用擔心快充損傷電池的。而且隨著技術的不斷成熟，鋰電池可以更好地進行充放電，相較於擔心快充帶來的那一丁點影響，不如去享受半小時充滿電帶來的便利呢。

謠言三：手機不能邊玩邊充？不存在！

很多人聽說過手機不能邊玩邊充，因為電池又要充電又要放電會損傷電池，其實這也是不科學的。電池不能既充電又放電，也就是說你在玩手機時只能給電池充電，或是將電池放電。

用手機玩遊戲時溫度一般較高，加上快充的話會讓熱量更不容易散發出去，會在一定程度上影響電池的壽命，但這也是高溫導致的，並不是因為一邊玩遊戲一邊充電，所以玩家也不用擔心。

最後需要大家注意的是，目前的手機和電腦使用的都是鋰離子電池，沒有記憶效應，不需要「充電激活」，而鎳氫電池和鎳鉻電池早就是老黃曆上的事兒了，電池技術已經很成熟，只要用正規的充電器，就不用提心吊膽了。

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