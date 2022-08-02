米家眼鏡相機正式發布　第一身視角秒速拍攝　更將AR技術融為一體

8月1日，米家眼鏡相機正式發布，眾籌價2499元，建議零售價2699元，眾籌旗艦限量贈299元墨鏡片。8月3日在小米商城和小米有品開啟眾籌。



據小米王化稱，這款產品來自一家由很多小米老同事一起創業打造的一款產品，屬於小米生態鏈公司的作品。

米家眼鏡相機在小米商城推出眾籌，宣傳海報展現黑科技效能。

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據悉，這款眼鏡相機採用頭戴1x-15x前往雙攝，第一視角，所見及所得；秒級急速抓拍，解放雙手，輕點即拍，抓拍速度超越手持設備；更多AR智能功能，採用驍龍8獨立平台，實時小愛翻譯轉文字。

硬件方面，它配備一顆 50MP的四合一廣角主攝，擁有 F / 1.8 大光圈、5P 鏡頭，以及 EIS 電子防抖。搭載 800 萬潛望式光學長焦鏡頭，擁有 F / 3.4 光圈，5P 鏡頭、分體式 OIS 光學防抖。

搭載自由曲面 AR 光機，光效比 60%，峰值入眼亮度 1800nits。採用索尼新一代 Micro OLED 硅基顯示屏，峰值亮度達到 300nits，像素密度 328ppi，是手機的 6 倍 +，支持 10000:1 對比度。

配備1020mAh電池，驍龍8處理器和32GB存儲空間。

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