細數Apple Car 8年來執行瓶頸　自駕能力狀況不斷　設計想法曝光

蘋果目前傳出風聲的新產品中，最神秘的或許非電動車Apple Car莫屬。近日有一份報告披露了蘋果過去多年來，在「泰坦計劃」（Project Titan）遇上的各種難題，揭露至今的開發狀況。



外媒《The Information》在近日一篇文章中，敘述了蘋果泰坦計劃暗地執行的這8年來，背後不為人知的一些瓶頸，以及設計理念、開發方向等細節資訊，怎麼努力將計劃維持在正軌上。

▼▼▼Apple Car執行瓶頸及設計想法▼▼▼

+ 20

蘋果極重視自駕能力，但狀況層出不窮

自駕技術一直是蘋果開發過程中，極為重視的功能。前蘋果設計長、傳奇設計大師強尼．艾夫（Jony Ive）在泰坦計劃啟動時，也是該計劃的工業設計負責人。它支持將自動駕駛定為Apple Car的核心功能，甚至大膽放棄方向盤。

「我相信自主能力之於汽車，就像觸控手勢之於iPhone一樣（重要）。」艾夫曾經表示。

去年8月蘋果曾讓一些原型的自駕車在美國蒙大拿州測試行駛40公里，並利用無人機拍攝過程。雖然影片本身拍得非常精美，希望能藉此讓執行長庫克（Tim Cook）在內的高管了解計劃仍在進行。

不過事實上，蘋果的自動駕駛夢似乎並不順利。同樣的車款在加州道路上行駛時，就出現撞到路緣、通過十字路口後沒辦法持續在車道上行駛等問題。

《The Information》取得的資料更顯示，蘋果的自動駕駛技術曾在道路上多次發生問題，例如行駛到未知區域後，就不斷把車輛控制權交給人類司機，無法自己判斷行進方向。

又例如今年曾發生一起蘋果自駕車遭遇慢跑人士過馬路時，自駕系統並不打算停車禮讓行人，而是想調整一下路徑直接衝過去，迫使人類駕駛踩煞車避免危險。當時蘋果得出的結論是，要是沒有人類駕駛在場，很可能會撞到路人。

團隊不斷流失、高管抱持懷疑

另外，Apple Car還有著高管變換不停、人員流失的問題。去年9月離開蘋果的電動車部門主管道格．菲爾德（Doug Field），曾想要協助蘋果真正打造出Apple Car，卻與其他高管發生衝突，加上自駕技術一直是個半成品，最終被福特給挖角。

前Google Brain研究科學家、曾領導泰坦計劃機器學習部門的知名AI專家伊安．古德費洛（Ian Goodfellow），以及自駕高管CJ摩爾（CJ Moore），都傳出在今年離開了蘋果。目前泰坦計劃被交到了負責Apple Watch的技術副總裁凱文．林奇（Kevin Lynch）手上。

加上庫克(Tim Cook)沒有太密切關注這個電動車計劃，他不太參與產品設計，也從未造訪過泰坦計劃的辦公室，庫克對電動車沒有量產意願，也讓該部門的高階主管士氣大受打擊。蘋果軟體副總裁克雷格．費德雷吉（Craig Federighi）也對泰坦計劃抱持懷疑的態度。

Apple Car會是什麼樣？ 蘋果各種設計想法曝光

那麼，備受關注的Apple Car究竟會是什麼樣子？

《The Information》提到了蘋果內部對Apple Car的一些設計發想，例如Apple Car裡沒有方向盤與腳踏板，四個乘客座位是面對面的，車頂會是類似福斯金龜車的弧形設計。

設計師還討論要在座椅後方設有螢幕，並能夠在非使用時自動下降收起，行李廂也能夠自動升降，方便乘客拿取行李，並且計劃讓乘客能完全放平座位，可以在乘車時候小睡片刻。

而前設計長艾夫則建議泰坦計劃團隊，要接納Apple Car奇異的外型設計，也不要一直想著把車輛的感測器藏起來。

但這些設計都算相對「正常」，《The Information》指出，早期設計時蘋果更想過要完全用玻璃打造出一輛車。

按照目前的傳言，蘋果最快會在2025年對外發表Apple Car，目前正在試圖對外隱瞞車輛設計，好方便明年能夠默默上路進行測試。

延伸閱讀：智能手機發展十年大限已到？創新已冇驚喜 智能汽車是下一戰場？

+ 6

延伸閱讀：

蘋果重組Apple Car拼圖！聘請福特31年老將，持續開發自駕車

Apple Car留不住人，高層換人如同走馬燈，不到1年急跳槽Luminar

【本文獲「數位時代」授權轉載。】