遊戲電視相關知識及選購技巧一文看清　內附3種價位機型推薦

如今我們家中的電子設備越來越多，曾經作為客廳娛樂中心的電視，也正在被廠商賦予新的角色。隨著次世代遊戲主機的發布以及玩家群體的不斷壯大，遊戲電視（電競顯示器）正受到越來越多的關注。本期內容筆者將針對遊戲電視選購的技巧及相關知識進行科普，心急的小伙伴也可以直接拉到文末產品推薦部分。



▼▼▼遊戲電視相關知識及選購技巧▼▼▼

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1）我為什麼需要一台遊戲電視？

在談及遊戲電視選購技巧之前，我們首先要弄清楚一件事：我為什麼需要一台遊戲電視而不是普通的4K電視？換言之，一台優秀的遊戲電視，和普通4K電視比有哪些優勢？從畫面效果及使用體驗方面來說，主要包含以下3點：

更好的HDR效果

4K分辨率已經成為標配，而比分辨率更重要的，非HDR莫屬。 HDR指的是高動態範圍（全稱是High-Dynamic Range），相比普通圖像能夠提供更多的動態範圍和圖像細節，從而增強亮度和色彩表現力，在屏幕上打造更為真實的視覺效果。

需要明確的是，HDR是需要硬件支持的。以PS5為例，只有在連接支持HDR的電視時，遊戲內才能開啟HDR效果，帶來更絢麗真實的畫面體驗。

怎樣的電視才算是一台合格的HDR電視呢？從目前互聯網主流的觀點來看，HDR電視應滿足高亮度、高動態範圍、廣色域等基本屬性，我們在選購時可以從以下幾個方面進行考量：

1.支持HDR10/HDR10+/杜比視界等HDR格式中至少一種；

2.屏幕峰值亮度高於1000nit；

3.色域≥90% DCI-P3，即廣色域；

4.支持動態區域背光控制。



更快的響應時間

簡單來說，響應時間指的就是屏幕從一個畫面切換至另一個畫面所需的時間。和電影一樣，遊戲的動態同樣是由無數個靜態畫面組成的。遊戲主機每秒可輸出30-60個畫面，簡單換算可知，其畫面切換時間為16.67ms-33.33ms，這意味著如果電視的響應時間高於這一數值，將帶來畫面拖影、模糊等問題。

相比普通4K電視，遊戲電視的響應時間一般更低，除了技術方面的調校外，更高的刷新率也是原因之一。遊戲電視往往都搭載了4K 120Hz的高刷屏幕，相比4K 60Hz的屏幕能夠帶來更快的響應時間。

當然，得益於顯示原理，OLED電視在響應時間方面有著天然的優勢。單就響應時間這一項來說，OLED電視的表現可謂碾壓液晶電視，這也是為什麼OLED遊戲電視往往在實際體驗中表現更好。

更低的輸入延遲

輸入延遲的概念不難理解，它指的是玩家執行動作（如按下按鈕或移動搖桿）到電視屏幕顯示實際結果之間的延遲。就數字而言，輸入延遲越高，我們在遊戲時感覺就越遲鈍，會有一種「畫面不跟手」的感覺，這會嚴重影響動作類或FPS類游戲體驗。

相比普通4K電視，遊戲電視往往配備了包括運動增強、逐行掃描等在內的更複雜的圖像處理算法，能夠有效降低輸入延遲。一般來說，輸入延遲低於40ms，都屬於可接受範圍內，不會影響遊戲體驗。

此外，很多遊戲電視會為用戶提供單獨的遊戲模式，在該模式下，也能大大降低響應時間和輸入延遲。

2）同樣是HDMI 2.1接口 竟然存在官方陷阱？

了解完遊戲電視與普通4K電視的基礎性差異，接下來便是進階版攻略：關於HDMI 2.1接口的那些陷阱。

HDMI 2.1接口已經成為遊戲電視的標配，這一點相信很多玩家都已經從各大廠商舖天蓋地的宣傳中聽到了無數次。想要支持4K120Hz的畫面傳輸，HDMI 2.1接口就是必要條件。

HDMI 2.1接口有哪些提升

影片帶寬的增加是HDMI 2.1最為顯著的改進，由18Gbps升至令人震撼的48Gbps。帶寬的增加也為分辨率更高的畫面帶來了可能，這意味著HDMI 2.1標準能夠支持4K/120Hz的畫面，HDMI 2.1還支持最新的Dynamic HDR（動態HDR）技術，比起目前HDMI 2.0的靜態HDR，動態HDR可以確保影片的每一幕，甚至是每一幀畫面都進行重新調整，從而每一幀都能夠顯示出景深、細節、亮度、對比度的理想值以及更寬廣的色域。

對於遊戲玩家來說，HDMI 2.1的變動更新頻率（VRR）以及快速畫幀傳輸（QFT）則更為實用，能夠減少甚至消除遊戲時的畫面延遲。 HDMI 2.1還有包括自動低延遲模式（ALLM），會自動設置理想的畫面延遲，以獲得最流暢的遊戲體驗。

「官方陷阱」讓人防不勝防

市場上搭載HDMI 2.1接口的遊戲電視價格從2000以下到萬元以上不等，要說其中沒有貓膩大家肯定是不信的，然而真相可能令你大跌眼鏡。

在HDMI 2.1接口問世之後，制定接口規範的HDMI論壇來了一招神操作：取消了HDMI 2.0的概念。這意味著，從此市面上將不再有HDMI 2.0，而是將HDMI 2.1細分成了兩套協議：

其中HDMI 2.1 FRL可以理解為滿血版HDMI 2.1，而HDMI 2.1 TMDS則是原來的HDMI 2.0「原地升級版」，其傳輸帶寬仍為18Gbps。不得不說，對於普通消費者來說，這可謂是官方的「命名陷阱」。

當然，HDMI論壇還對規范進行了一些更細節的調整，以區分不同版本的HDMI接口，這裡不再贅述，主要和大家聊聊如何區分滿血版HDMI 2.1接口。

最核心的，也是最重要的，就是HDMI 2.1接口的傳輸帶寬，滿血版傳輸帶寬可達48Gbps。值得一提的是，目前市面上大部分電視廠商還是沿用此前的命名標準，並未遵循HDMI論壇的最新規則，這也能在一定程度上幫助我們選到真正的滿血版HDMI 2.1電視。

3）4K 120Hz很重要 但要注意「假高刷」

與HDMI 2.1接口相同，4K 120Hz高刷屏也是遊戲電視的標配。乍一看分辨刷新率很簡單，但其中同樣暗藏「假高刷」的陷阱。

先說結論：想要實現真正的4K 120Hz高刷新率，屏幕、芯片和接口缺一不可。接口自然是要滿血版HDMI 2.1接口，這部分我們重點說說屏幕和芯片。

首先也是最基礎的，屏幕硬件必須支持120Hz刷新率，也就是網上所說的「120Hz屏」，而不是通過軟件或算法實現插幀得到的高刷效果。相比於60Hz刷新率屏幕，120Hz屏幕無論在遊戲還是觀影體驗上都有著極大提升。

除了屏幕要支持硬件級高刷，另一個很容易被忽略的則是芯片也必須支持120Hz解碼。其實並不難理解，芯片解碼能力和算力不足的話，也不足以支撐屏幕的120Hz刷新率，很可能造成卡頓、畫面無法播放等問題。

因此，在選購時，不妨和客服多問一句，或到相關網站對所購機型進行查詢，以避免買到閹割版的4K 120Hz電視。

4）產品推薦環節

文章最後，又到了大家喜聞樂見的產品推薦環節，遊戲電視價格跨度相當大，體驗也自然不同。筆者將從高性價比機型、中高端入門機型和高端發燒機型三個維度進行推薦。

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超高性價比之選



Redmi智能電視X 2022款



Redmi智能電視X 2022款是「Xbox中國推薦優質遊戲顯示設備」，支持FreeSync Premium，FreeSync Premium能夠使得120Hz顯示設備實現無撕裂/低閃爍/低延遲。配備HDMI2.1接口，4ms超低延時，支持VRR可變刷新率和ALLM自動低延時，同時引入低幀率補償技術(LFC)，LFC 有助於確保當遊戲的幀率低於顯示器支持的最低刷新率時，幀會顯示多次，以便保持顯示設備以更高刷新率保持流暢的遊戲體驗。



雷鳥 55S515D



這款電視同樣採用120Hz高刷屏，配備HDMI2.1接口，支持MEMC動態補償，擁有93% DCI-P3廣色域，支持杜比視界和杜比全景聲，搭載MT9652處理器，帶來強大的遊戲性能。



中高端入門機型



Sony X91J系列



Sony X91J系列遊戲電視搭載HDMI2.1接口，支持4K120HZ輸入，搭載Sony全新XR認知芯片，XR認知芯片擁有比AI芯片更深層次的音畫處理能力，能夠根據人們的認知特性分析並提取出畫面中的重點元素，結合全陣列式背光，能夠創造出更加真實的畫面場景。共有55、65、75和85吋四個版本，其中55、65吋版本為主流選擇。



高端發燒友必備



LG OLED evo C2電競系列



提到高端遊戲電視，自然少不了OLED的身影。 LG OLED evo C2電競系列，搭載第五代A9處理器，採用亮度增強算法，能夠提供比C2更高的峰值亮度，HDMI端口能夠提供完整的HDMI 2.1功能，使用完整的48Gbps帶寬。



Samsung Neo QLED QN85B



在Samsung NeoQLED QN85B電視HDMI2.1接口以及4K120Hz刷新率的支持下，這款電視在遊戲中有著不俗的表現。除了更好的顯示技術之外，QN85B很好的兼容了HDMI 2.1端子VRR（可變刷新率）ALLM（自動低延遲）和120Hz刷新率，等一系列為遊戲打造的特定功能。並且，在Neo QLED技術的作用下，其提供的畫面素質要明顯比遊戲電視的畫面更強。



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