4K120Hz 高幀率流暢影片其實還沒準備好　為何標榜4K仍然模糊？

筆者的一個朋友，突然不知道發什麼瘋，瘋狂的想要看4K 120Hz的影片。我印象裡這種影片必然體積巨大……但他非常執著說iPad就能看……其實他混淆了一堆概念，現在的影片，還沒準備好4K120Hz(FPS).



▼▼▼想看4K120幀現今可行嗎？▼▼▼

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最常見的混淆：高刷屏

前幾年從手機行業競爭開始激烈，也帶到了顯示器以及電視機上，那就是高刷屏。 60Hz不滿足？那就90Hz或是120Hz！這些高刷屏顯然改善了體驗，讓我們操作更細膩眼睛看起來更舒服。當然這也會更費電，不過對於有電源的顯示器和電視機來說無所謂。

但是問題也在這裡，很多人並不知道顯示設備的120Hz和內容並不一定非要匹配。比如看片，4K30FPS+HDR+Dolby Atmos就足夠好，這個我們後面細說。而如果打遊戲，則可能GPU算出來的FPS，可能大於120FPS也可能小於120FPS，所以並不是非要恰好匹配120Hz的屏幕。實際上遊戲機是做個變通，稱之為VRR：可變刷新率，也就是複雜戰鬥的地方要流暢度，有些時候則是低刷新率但高畫質的模式。

4K120Hz不止是設備少

那麼首先你要有4K120Hz的設備，這種電視並不是沒有，至少很多品牌都開始宣稱支持，電競顯示器則很多4K144Hz的，現在能同時滿足4K+120Hz/144Hz都不便宜。這其實還有真假120Hz面板的問題，這裡不做過多討論。

以顯示器為例，4K144Hz的普遍便宜的、知名度不高的品牌都要三四千元，比較有代表性的Sony自家的INZONE則標價高達6999元，而Sony 4K120Hz的電視，比如X85K、X95EK，65吋的都要萬元以上。便宜的紅米也要大幾千元。所以這裡要說的是120Hz或是144Hz無論電視還是顯示器，都並沒有普及開來。

4K120幀影片更少

現在B站（嗶哩嗶哩Bilibili）開始提供4K120Hz的影片了！但如果你是個電影愛好者或是影片愛好者，就應該清楚影片並不是只有分辨率和刷新率這兩個選項。 4K120Hz電影的先驅是《比利·林恩的中場戰事》（Billy Lynn's Long Halftime Walk），當時只有極少數的影院設備支持4K120Hz（現在也不是很多）。

當時李安製作的素材加一起，多達400T！據說影院版的文件大小在3T以上，相比之下，我們藍光光碟電影4K的，比如《魔戒》，也就一兩百GB，完全不可同日而語，這還不是120Hz的。

那麼為什麼在線影片敢標4K120Hz？其實這些所謂4K120Hz的影片都非常糊，碼流非常低，是靠犧牲清晰度來達到所謂的4K120Hz，就算是你又120Hz的新電視，也完全得不到你期待的影片質量……說實話國外的流媒體網站，基本上就是要求到25-30Mb左右的用戶帶寬來保障4K的流暢度，這本身就意味著清晰度和很多細節和影院乃至藍光版沒法比。

那還要不要高刷了？這很難講，因為遊戲或是體育競技這些影片，我們顯然更希望高幀率來確保流暢。但很多時候，影片工業的發展方向不是4K高刷而是8K這種更高的清晰度。但無論哪個，如果不是瘋狂的遊戲玩家，4K高刷都不應該是現在追求的目標，當然有超能力可以我全都要，但也就是買硬件，軟件影片還是跟不上。

延伸閱讀：4K液晶電視和普通液晶電視有何分別？ 購買前先考慮這些問題

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