華為FreeBuds Pro 2發布 首款雙高清音頻認證TWS耳機只售這價錢
撰文：中關村在線
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昨晚（7月27日），在HarmonyOS 3 及華為全場景新品發布會上，華為發布了新品無線耳機——FreeBuds Pro 2，首發價1199人民元（約1395港元）。
據了解，華為FreeBuds Pro 2耳機集成了超感知原聲雙單元系統，TWS全球首發四磁體動圈/微平板單元，同時還是全球首款雙高清音頻認證的TWS耳機。
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此外，華為FreeBuds Pro 2耳機的降噪深度高達47dB，支持普通模式、舒適模式和超級模式，搭配三麥克主動降噪系統+智慧動態降噪2.0升級，能夠自適應降噪。
續航方面，該耳機開啟降噪可續航4小時、無降噪可續航6.5小時，配合充電盒續航可達30小時，支持無線充電，支持IP54防水防汗，有冰霜銀、星河藍、陶瓷白三色可選。
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