M2 MacBook Air遭外媒負評　SSD性能受限制外　Apple還做錯什麼？

很多人可能不知道，外媒朋友們又把Apple噴了，問題就出在最新的M2 MacBook Air身上。



新款的MacBook Air重新設計了外觀，增大了電池，在M2晶片的助力下，再次實現了續航的提升。這使得它十分受歡迎，購買的等待周期一度達到了4周。

顯然，這也並不是一款完美的產品，如果你想知道購買之後哪些體驗會受到影響，請繼續看下去。

M2 MacBook Air遭到負評，因在設計上出了這3個問題。

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01 散熱和降頻

M2的基礎性能得到了提升，但可能需要比M1更好的散熱作為保障，在處理一些大型任務時尤為明顯。在M2 MacBook Pro上的測試顯示，即使風扇全功率運行，MacBook也會降頻以減少發熱。

有位硬核小哥把M2 MacBook Pro的溫度直接推到了108攝氏度，並得出結論，M2晶片比M1需要更好的散熱系統，這對於Air來說，不是一個好消息。

由於M2 MacBook Air比上一代更薄，因此內部散熱空間更小，Apple用大量硅脂和石墨膠帶代替了風扇和導熱管，為散熱問題埋下了隱患。

02 SSD性能受限

拆機發現，M2 MacBook Air的主板上有Wi-Fi 晶片、藍牙晶片和定製的Apple Thunderbolt 3驅動程序，另外還有一個加速計，估計可以用於空間音頻或用於運行iPhone/iPad應用程序。

另外，M2晶片和SSD都是焊接在主板上，這使得自行更換和維修幾乎不可能。

關鍵的硬傷也出現在這裏，256GB的版本僅配備了一個NAND存儲晶片，而不是兩個128GB，這造成了SSD性能不可避免地下降。

Apple這樣的選擇也出現在M2 MacBook Pro上，其SSD讀速出現了一半的折扣。我們猜測這並非Apple有意為之，而是受零部件供應影響不得不為之。

建議大家在選擇配置時，512GB版本作為起步考慮。

03 外觀喜憂參半

這次M2 MacBook Air新增的午夜色是一個很耐看的顏色，配合變圓潤的邊角，辨識度很高。

不過，或許是因為午夜色的噴漆工藝問題，新機器表面十分容易留下指紋，而且更容易產生刮痕，刮痕主要出現在USB-C端口和觸控板四周。由於午夜色顏色更深，刮痕也更加明顯。

這對於習慣使用舊設備抵扣的用戶來說，是一個煩惱，建議選擇其他顏色。

當然，在日常使用、網頁瀏覽、媒體播放、社交聊天和辦公室工作中，M2 MacBook Air將非常流暢，就像其它萬元價位的筆記本一樣。

不過，Apple一貫水平在線的設計、M2在續航上的優勢、可以代替滑鼠的觸控板、以及豐富的Apple生態，也是大家無法拒絕M2 MacBook Air的理由。

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