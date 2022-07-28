HarmonyOS 3詳細體驗評測　5項升級進化令系統更流暢更安全

從HarmonyOS 1.0的問世，華為驗證了分佈技術的可行性，到HarmonyOS 2.0，華為帶來分佈式能力的重大升級。而就在剛剛結束的HarmonyOS 3系統以及華為全場景新品發布會中，華為正式發布了全新的HarmonyOS 3系統，核心是帶來常用常新的智慧體驗。



我們也提前將手中的華為P50 Pro升級到最新的HarmonyOS 3進行了體驗，現在就由我來帶大家感受一下此次的HarmonyOS 3具體帶來了哪些升級。

HarmonyOS 3的升級進化，帶來系統更流暢更安全。

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01 更實用的體驗設計

首先要說的一個升級點就是桌面設計上的改變。

在此前的HarmonyOS 2的桌面上，我們通過上滑App圖標就能生成一個小卡片，在這個小卡片上可以進行一系列快捷操作，不過隨着桌面小卡片數量的增加，手機桌面也會出現雜亂、難整理的問題。

而在HarmonyOS 3中，我們則可以將桌面上同尺寸的卡片堆疊在一起，當我們打開堆疊時，所有被堆疊的卡片就會以瀑布流形式呈現，不僅可以通過上下滑動的形式查看卡片，也可以向左滑動刪除你不需要的卡片。這樣我們就可以根據自己的需要，將常用的小卡片堆疊在一起，不僅可以節省桌面空間，也更方便在日常的使用中快速檢索 。

比如我們可以將備忘錄和時鐘的小卡片進行堆疊，當我們使用備忘錄記下一件事後，通過快速滑動使用時鐘進行計時。

而對於不同尺寸的卡片，我們也可以拖拽到一起生成卡片組合，通過長按卡片組合可以選擇編輯，將其它不同類型、不同大小的服務卡片和應用快捷方式進行組合。

隨心分類，自由拼裝，不僅可以享受桌面小卡片帶來的便利，也不會因為卡片大小的不同，帶來桌面雜亂的情況。比如我們可以同時將健康寶和行程碼的快捷方式組合在一起，在需要展示的場合，就可以通過卡片組合快速打開而不需在應用之間來回切換。

此外，桌面的文件夾在此次的更新中新增了2*4等不同尺寸，我們只需長按文件夾後拉動邊緣，通過拖拽即可隨意調整文件夾的尺寸。更大的文件夾尺寸可以同時展示更多的應用，方便我們在桌面直接點擊，而不需要再進入文件夾的二級菜單進行搜索。

最後一點變化是此次HarmonyOS 3的桌面可以一鍵整理：通過雙指捏合進入桌面編輯模式，再選擇佈局，這裏會出現三個選項，分別是原始佈局、按顏色佈局以及按分類佈局。

當我們選擇了按顏色佈局，桌面內的所有應用以及卡片就會根據不同的顏色進行自動分類，並將同色系的應用和卡片放置在同一屏內。

而當我們選擇了按照功能分類的選項時，桌面內的所有應用以及卡片就會按照生活、社交資訊、美食出行等不同類別進行排布。

值得一提的是，當我們選擇了按顏色佈局或是按功能分類佈局後，原始佈局也會被保存下來，如果我們對現在的佈局不滿意，也可以一鍵恢復原始佈局而不需要自己重新設置。

還有一個新的升級點，此次HarmonyOS 3帶來了一個新的華為帳號自擬形象，我們通過設置裏的個人訊息就可以來選擇自擬形象。除了系統預置的形象外，我們也可通過拍照或上傳圖片的形式來創建自己的虛擬形象。

根據官方介紹，這次的華為帳號自擬形象可以通過你上傳的照片，基於130+的人臉特徵維度，結合華為獨有的自動計算生成算法，打造出獨屬於自己的個性化虛擬形象。而這一形象可以用於華為賬號、應用市場、花瓣郵箱、會員中心、遊戲中心、華為視頻等應用頭像和鎖屏 AOD 動效，還可以通過小藝輸入法形成自擬形象表情用於包括微信在內的聊天社交媒體。

其實不難發現，此次HarmonyOS 3並未在設計上進行大刀闊斧的改變，主要的變化來自於易用性上的升級，這也符合HarmonyOS「更進一步」的零成本體驗升級的理念。

02 更自由的超級終端

在HarmonyOS 2中，華為首次將超級終端界面引入了控制中心，通過設備的右上角下拉即可進入終端控制界面。而在HarmonyOS 3中，華為對超級終端進行了全面「擴容」，將更多的設備以及場景整合進了超級終端界面，方便我們的操作。

據了解在HarmonyOS 3中，當我們手機為中心設備時，共有平板、PC、智慧屏、音箱、耳機、手錶、墨水平板、顯示器、打印機、智能眼鏡、車機12款設備正式接入了超級終端；當我們平板為中心時，共有手機、PC、智慧屏、音箱、耳機、顯示器6款設備接入了超級終端；而當我們PC為中心時，有手機、智慧屏、平板、墨水平板、顯示器5款設備接入了超級終端。

值得注意的是，在HarmonyOS 3上除了可以將帶屏的設備設置為超級終端中心，也可以根據自身需要，將其他設備與周邊設備進行組合、聯動，從而形成新的超級終端。並且HarmonyOS 3還新增了多帳號設備協同的功能，具體來說就是不同賬號設備或未登錄華為帳號設備，只需要通過一條驗證碼的授權就能完成設備之間的互聯。

另一個比較實用的升級點是，搭載了HarmonyOS 3的手機，在與平板設備連接成為超級終端後，平板將可以同步手機的通訊信號，並且這個信號是支持通過平板設備進行撥打電話、發送短信等操作。

這有點類似於蘋果上「在其他設備上通話」的功能，但相較於蘋果，HarmonyOS 3是可以實現主動撥打電話和發送短信的，並且這個通訊信號是支持平台通過移動網絡的能力完成刷微博、看視頻等操作的，這就相當於將普通的平板升級成為了LTE版平板，非常適合在沒有WiFi環境下但需要通過平板辦公的場景。

最後一點是HarmonyOS 3的音頻分享功能，搭載了HarmonyOS 3的手機通過手機的控制中心點擊音頻播控卡片，再選擇「共享音頻」，就可以同時連接兩副耳機。這與蘋果在iOS 13中推出的「共享音頻」基本類似。但在HarmonyOS 3上，即使第二副耳機已經在使用的狀態了，我們也只需要在被分享人的手機中確認共享即可，免去了摘下耳機—放回耳機盒—點擊耳機盒配對按鈕，這三步操作。

得益於HarmonyOS打破了不同設備之間壁壘的能力，賦予了更多的設備流暢的交互體驗。此次的HarmonyOS 3的升級不僅擴大了「朋友圈」，更是對設備進行對多方面賦能，並通過細微的創新功能可以為用戶帶來「常用常新」的智慧體驗。

03 更流暢的性能

流暢性一直以來都是HarmonyOS的核心優勢，此次升級的HarmonyOS 3在此方面也有所升級。

根據官方的描述，相比上一代，搭載HarmonyOS 3的P50 Pro應用啟動速度提升7%、滑動流暢性提升18%、TOP應用操作響應速度提升14%。

我們也選取了其中最為直觀的續航方面的提升作為測試項，拿出另外一台搭載了HarmonyOS 2的華為P50 Pro，與我們手上這一台升級到HarmonyOS 3的華為P50 Pro進行兩小時的遊戲測試，看看續航表現究竟如何。

我們同時打開《王者榮耀》經過兩小時後，搭載了HarmonyOS 3的華為P50 Pro剩餘電量為83%，而搭載了HarmonyOS 2的華為P50 Pro剩餘電量為80%，在續航上的提升還是比較明顯的。

04 更安全的隱私防護

對於隱私保護，此次的HarmonyOS 3也有進一步的升級。

首先在手機的隱私中心，我們可以查看最近7天應用訪問位置、相機、麥克風等敏感內容的行為次數，也可以點擊更多應用行為記錄來查看每個應用在鎖屏情況下的數據訪問、調用訊息等敏感訊息情況。

比如我們下載了一個陌生的App，就可以通過隱私中心查看這個App進行過哪些敏感操作的行為，從而對App的安全性進行甄別。值得一提的是，隱私中心也會主動根據手機的使用狀況，為我們推薦隱私保護的相關建議。

而在HarmonyOS 3安全中心裏，會顯示近30天的安全保護記錄以及安全保障情況，並且安全中心也會主動根據手機的使用狀況，對我們提供例如病毒查殺、騷擾攔截、支付保護等安全建議。

值得一提的是，我們不僅可以通過安全中心查看本設備的安全情況，還可以查看同一帳號下其它設備安全狀態。這樣我們就可以將父母的手機和自己綁定成同一賬號，從而幫助父母進行攔截垃圾軟件、詐騙訊息等操作。

延伸閱讀：鴻蒙HarmonyOS 系統坐擁3大優勢將超越iOS？ 產品互聯夠多夠方便▼▼▼

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搭載HarmonyOS 3的設備在分享圖片時，除了常規的脱敏保護外，還新增了一項AI隱私防護的功能，可以對敏感訊息一鍵馬賽克，避免隱私訊息泄露。

比如我們在社交媒體中曬一組的出遊的照片，就可以使用AI隱私防護功能將機票裏的敏感訊息進行一鍵馬賽克處理，防止別有用心之人竊取訊息。

可以說，HarmonyOS 3在延續HarmonyOS 2「確保正確的人，在正確的設備上，正確地使用數據」的基礎上，進一步對用戶的個人隱私安全提供的保障，讓用戶使用HarmonyOS 3也更加安心。這也與華為曾經提出的消費者業務安全與隱私保護的「四大主張」不謀而合。

05 更人性化的訊息無障礙功能

最後要聊的一點HarmonyOS 3中訊息無障礙方面的內容，這是一項被很多廠商忽略的內容。但科技的魅力在於讓所有人受益，HarmonyOS致力於讓每個人都能體驗到科技帶來的幸福感。

就比如全新的AI字幕功能，這是針對於聽障人士所上線的功能。

在開啟了AI字幕功能後，我們在通話時，對方的語音會以實時字幕的形式呈現。而當我們想與對方進行交流時，可以點擊屏幕左下角的鍵盤圖標，輸入文字後點擊發送，對方就會收到經過文字轉化的語音內容了。這對於聽障人士而言，在很大程度上解決了「聽不到，聽不清」的問題。

此外，對於視障人士HarmonyOS 3支持圖像識功能，可以通過手機攝像頭來識別周圍環境中的物體和文字訊息，再通過語音播報的形式向視障人士描述物體特徵以及位置關係。

科技的不斷髮展，不僅要提升科技創新的能力，也要為用戶提供更好的產品和服務，來滿足人民美好生活的需要。HarmonyOS 3的訊息無障礙功能可以讓每個人看見和聽清這個世界，不讓任何一個人在科技發展的洪流中「掉隊」。

寫在最後

HarmonyOS 3將於9月啟動規模升級。此次HarmonyOS 3的更新不僅帶來了更實用的體驗設計、更自由的超級終端、更流暢的性能，還有更安全的隱私防護以及更人性化的訊息無障礙功能。作為HarmonyOS 2.0的迭代版本，在設計上並未做出較大改動，而是以多方面賦能和實用性的功能作為升級重點，為我們帶來「常用常新」的智慧體驗。

「書同文、車同軌」已經成為電子設備系統語言的新需求。目前，鴻蒙智聯已有超過2000家合作伙伴，基本覆蓋了日常生活中的方方面面。作為新一代的智能終端操作系統，HarmonyOS為國內IoT行業的發展帶來了想象力，更為不同的智能終端提供統一的操作語言。對整個IoT行業而言，HarmonyOS就是目前打破硬件壁壘的最優解之一。

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