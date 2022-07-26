手機充電速度排行榜出爐　第一名不感意外　但小米竟然要墊底？

現在的手機賣點都在大幅度增強，以前被稱為是性能方面的較量，然而隨着時間的發展，屏幕素質、拍照能力，又或者是充電速度都會成為一個非常大的賣點。



而且很多首發也會成為賣點之一，比如首發LPDDR5X、首發線性馬達，首發自研技術以及首發全新的鏡頭傳感器等，都會讓用戶產生選擇的慾望。

手機充電速度排行榜，小米竟然會排到榜底。

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那麼今天就重點來和大家說下手機充電速度這個賣點，畢竟現在的手機快充速度已經變得越來越快，對於手機市場來說，已經開始帶來全新的改變。

重點是如今的市場中公布了智能手機充電榜單，可以說上榜的都是當下非常流行的一些新機，其中包括iQOO 10 Pro、iQOO 9 Pro、小米12S Pro、黑鯊5、紅魔7S Pro等機型。

可以說這些上榜的機型幾乎都搭載了百瓦快充，甚至給人一種感覺，如果現在的新機沒有採用百瓦快充的話，真的感覺沒有什麼吸引力。

但是，從這次的榜單來看，iQOO 10 Pro取得了第一名的位置，然而小米手機卻排到了倒數第一名，這個排名確實有點出乎意料，所以重點來和大家聊一聊。

首先來說下iQOO 10 Pro的充電，全球首發了200W超快閃充，充電功率在手機行業中一騎絕塵。根據官方介紹，該機能在5分鐘內為4700mAh電池充入60%電量，10分鐘充滿。

而且通過跟自家上一代的iQOO9 Pro的120W充電器對比，尺寸幾乎是一樣的，在不加大充電器的體積，就能提升充電功率確實很誇張。

值得一提的是，iQOO 10 Pro在充電速度方面設置了快速檔和超快檔兩個檔位，快速檔的充電在12分鐘左右，超快速檔的充電時間縮短至10分鐘內，可以說是一個巨大的突破。

然而小米12S Pro採用的是120W快充，更何況還內置了自研澎湃P1快充晶片，按理來說應該也不慢，然而這個數據真的不能夠用出色來進行形容。

不過筆者覺得小米12S Pro排名低的原因之一和充電方式有關，因為不同廠商的快充方案在實際的高功率保持能力、涓流充電策略上不同有關。

如果小米12S Pro一直保持激進的充電速度，估計也不會有如此的排名，但也只是筆者的猜測，具體如何還真的很難下定論。

另外，從每分鐘充入電量排行榜來看，小米12S Pro也不是特別給力，每分鐘只能充入220.9mAh的電池容量，然而iQOO 10 Pro每分鐘可以充入455.6mAh的電池容量。

同時也可以看出來，紅魔7S Pro的充電速度雖然不快，但是每分鐘充入的電量卻來到第二名的位置，每分鐘307mAh的電池容量，這點就和筆者所說的一樣，每款產品的充電方式都不一樣。

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如果都做到極致充電且不在乎電池損耗的話，那麼都可以做到很好的速度，只不過iQOO系列這次的調教更好一些。

也就是說，在充電速度方面，iQOO系列這次做到了一騎絕塵，估計在短時間內不會迎來什麼對手。

關鍵是從iQOO數字系列的歷代情況來看，能夠把快充做好真的不是一件容易的事情，從2019年開始44W，直接一下子跳到了120W快充，且120W快充技術也已經連續使用了3代了。

可以說現在的iQOO系列在充電速度方面真的和「老師傅」一樣，這也是比較給力的地方了。

最後想說的是，筆者見證了快充充電速度逐漸從60分鐘以上到30分鐘，再到20分鐘、15分鐘，快充也讓我們徹底改變了充電慢的觀念和生活習慣。

那麼問題來了，大家的手機在充電速度方面都保持在多少了呢？

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