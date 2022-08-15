Samsung 手機推出「維修模式」　保障用戶送修私隱　提防資料外洩

手機送修時，大多數人多少都會擔心手機內的個人資料外流或是受到偷窺，近期三星表示開發出「維修模式」，關閉特定程式訪問權限，讓用戶送修手機時不再提心吊膽。



送修手機時，你最擔心的是什麼？隱私外流恐怕是許多人的擔憂之處，近幾年來不論在國內外，手機送修過程中發生的隱私侵犯意外也層出不窮。韓國手機大廠Samsung便推出「維修模式」功能，確保用戶手機送修時的隱私安全。

▼▼▼Samsung推出手機「維修模式」？▼▼▼

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在手機可以做任何事的時代，將充滿個人訊息和照片的手機直接交給維修人員，本身就是具有風險的行為。但卻也很難提前防範相關資料外洩的可能，《Sam Mobile》根據Samsung一篇新聞稿指出，Samsung將首先於韓國推出「維修模式（repair mode）」的功能，讓手機主人可以自行選擇在送修時要揭露哪些資料，確保在送修手機的情況下，也能保障個人隱私資料的安全性。

今（2022）年2月就有一名網友在Facebook社團中發文表示，取回送修手機並確認螢幕使用時間後，發現維修人員瀏覽自己的手機相簿超過3分鐘，就算沒有外流照片，但經自瀏覽他人照片的行為讓當事人感受十分不佳，並考慮報警處理。而《The Register》也提到另一起案例，表示過去有位網友表示維修技術人員擅自使用他的手機，給自己的維修服務留下正面評價。

Samsung說明，只要從「設置」>「電池和設備維護」的選單中啟動維修模式後，手機就會重新啟動，而在重新啟動後，任何人都將無法造訪包括照片、訊息和帳戶資料等個人資訊，並且只能使用特定預設的應用程式，假如要關閉維修模式，則必須重新啟動，通過指紋或是其他身分驗證方法才能調整回正常模式。

目前iPhone似乎還沒有開發出類似功能，不過根據Apple直營店和授權維修中心的規範，維修人員在修理前會將手機內所有資料刪除並重置系統，避免手機內的私人資料外流或是被偷窺，確保手機主人的隱私安全。

儘管Samsung並未針對該功能的運作原理進行說明，但事實上許多Android設備已經能針對不同用戶建立帳戶，而Samsung可能為技術維修人員創建了一個角色，方便他們進行維修作業，而這項維修模式的功能將會率先在韓國的Galaxy S21登場，未來也會有更多型號和更多地區的Samsung手機支援這項維修模式。

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